Gabriel Rufián rescata lo que dijo en 'La Revuelta' sobre el precio de la vivienda, que registra una nueva subida

Gabriel Rufián se ha hecho eco de la nueva subida del precio de la vivienda, que este viernes ha registrado su mayor alza en 18 años. En un mensaje en su cuenta de X, el portavoz de ERC ha reaccionado pidiendo una "intervención del mercado".

"Ni reformar más. Ni construir más. Ni subvencionar más. El problema se llama ESPECULACIÓN. Y no se soluciona con parches, se soluciona gravando y PROHIBIENDO la compra especulativa de vivienda", ha dicho Rufián.

"Quien quiera hacerse rico que se compre un cupón de la once, pero no una vivienda", ha proseguido, para rematar con un mensaje rotundo: "Una FAMILIA, una CASA". Sus palabras, como es habitual, no han pasado desapercibidas, y un usuario le ha contestado.

Haciéndose eco de las reivindicaciones del político catalán, una cuenta llamada Chino de China le ha reprochado que no hiciera "ese alegato" en televisión. "Qué buen momento perdiste hace poco en TV", le ha dicho a Rufián, adjuntado una imagen de su visita a El Intermedio.

"Una familia, una casa"

La respuesta del catalán no se ha hecho esperar, y ha publicado un corte de su reciente paso por La Revuelta. "Gracias por la oportunidad", le ha contestado a este usuario. "Creo que lo que habría que hacer es que la gente que tiene pasta deje de invertir en casas", dijo en el programa de TVE.

En esta línea, Rufián insistió en la necesidad de que las personas que más dinero tienen "inviertan en oro, en bolsa, en Rolex, en criptomonedas, en casas... me da igual, pero en casas no".

"Una familia, una casa", apuntó en La Revuelta, donde dijo que aquellos que quisieran especular con vivienda tiene que "pagar impuestos, muchos más impuestos" porque en caso contrario "nos vamos al carajo"

Al hilo de esto, el portavoz de ERC dijo que la alternativa a topar el precio de la vivienda es "que venga un Feijóo o un Abascal de la vida y diga 'no, un 40% menos de impuestos para la compra de vivienda' y la gente dirá 'ah, de puta madre', pero ¿quién las va a comprar? El que tenga 10 pisos, no para el que se quiera comprar un piso".