Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Gabriel Rufián rescata lo que dijo en 'La Revuelta' sobre el precio de la vivienda, que registra una nueva subida
Virales
Virales

Gabriel Rufián rescata lo que dijo en 'La Revuelta' sobre el precio de la vivienda, que registra una nueva subida

Como respuesta a un usuario de X.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Gabriel Rufián durante su entrevista en 'La Revuelta' de David Broncano.
Gabriel Rufián durante su entrevista en 'La Revuelta' de David Broncano.TVE

Gabriel Rufián se ha hecho eco de la nueva subida del precio de la vivienda, que este viernes ha registrado su mayor alza en 18 años. En un mensaje en su cuenta de X, el portavoz de ERC ha reaccionado pidiendo una "intervención del mercado"

"Ni reformar más. Ni construir más. Ni subvencionar más. El problema se llama ESPECULACIÓN. Y no se soluciona con parches, se soluciona gravando y PROHIBIENDO la compra especulativa de vivienda", ha dicho Rufián.

"Quien quiera hacerse rico que se compre un cupón de la once, pero no una vivienda", ha proseguido, para rematar con un mensaje rotundo: "Una FAMILIA, una CASA". Sus palabras, como es habitual, no han pasado desapercibidas, y un usuario le ha contestado.

Haciéndose eco de las reivindicaciones del político catalán, una cuenta llamada Chino de China le ha reprochado que no hiciera "ese alegato" en televisión. "Qué buen momento perdiste hace poco en TV", le ha dicho a Rufián, adjuntado una imagen de su visita a El Intermedio

"Una familia, una casa"

La respuesta del catalán no se ha hecho esperar, y ha publicado un corte de su reciente paso por La Revuelta. "Gracias por la oportunidad", le ha contestado a este usuario. "Creo que lo que habría que hacer es que la gente que tiene pasta deje de invertir en casas", dijo en el programa de TVE.

En esta línea, Rufián insistió en la necesidad de que las personas que más dinero tienen "inviertan en oro, en bolsa, en Rolex, en criptomonedas, en casas... me da igual, pero en casas no".

"Una familia, una casa", apuntó en La Revuelta, donde dijo que aquellos que quisieran especular con vivienda tiene que "pagar impuestos, muchos más impuestos" porque en caso contrario "nos vamos al carajo" 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Al hilo de esto, el portavoz de ERC dijo que la alternativa a topar el precio de la vivienda es "que venga un Feijóo o un Abascal de la vida y diga 'no, un 40% menos de impuestos para la compra de vivienda' y la gente dirá 'ah, de puta madre', pero ¿quién las va a comprar? El que tenga 10 pisos, no para el que se quiera comprar un piso".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos