Un repartidor llama porque no encuentra el portal y lo que hace cuando el cliente dice que no puede bajar monta una buena

La murciana Lorena Muñoz, que acumula más de 86.000 seguidores tan solo en TikTok (@lorenamunoz___), ha publicado un vídeo contando un 'incidente' con un repartidor el día que tenía que llegarle a casa, que ha generado las suficientes interacciones como para generar debate.

"Me llama, estaba yo acostada, que hacía poco había ido al baño con arcadas y estaba aquí acostada. Me dice: estoy aquí en la calle, me dice mi dirección y que no encuentra dónde", ha relatado al principio del vídeo.

"Son bloques y son todos los bloques iguales, van por número en las placas, como en cada casa de las calles. Y me dice: "¿No te puedes salir a la calle", ha revelado la joven. Sin embargo, ella estaba enferma y no se encontraba con energía para salir a la calle.

Ha comentado que se encontraba "hecha una caca, estaba chispeando y estaba sin vestir, que eso es lo de menos, pero no me encontraba bien". Además, ha asegurado que, normalmente, siempre sale ella cuando pasan incidentes como este.

La contestación del repartir genera debate

Le ha parecido una situación rara porque afirma que es una casa fácil de encontrar, pero en caso de no hacerlo, ella siempre sale. "Le digo: no puedo bajar ahora mismo. Y me salta y me dice la frase esa: oh, qué pena, pues yo tampoco. Así, tal cual, y me cuelga", ha revelado.

"¿Perdona? ¿Perdona? ¿No sabes ir mirando número tras número en una calle, que al final llegas? ¿En serio? Y encima me vacila de esa manera. y me cuelga", ha recriminado.

Justo después de que le cuelgue, le ha llegado un mensaje de que no se ha podido entregar el paquete: "Entre que me encuentro hecha una caca y las personas así de personaje...".

Cientos de reacciones

En cuanto a reacciones, algunos usuarios se sienten identificados porque les ha ocurrido una situación similar. La usuaria @naomiilorca ha contado que "me pasó lo mismo, no encontraba la calle y por no querer venir a mi casa me vaciló y me dijo que no me lo quería entregar".

La usuaria Anna Covadonga ha comentado que ha visto desde la ventana de un chalet "cómo me lanzan los paquetes sin tocar el timbre ni nada, les da todo igual".