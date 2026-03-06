Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un repartidor llama porque no encuentra el portal y lo que hace cuando el cliente dice que no puede bajar monta una buena
Un repartidor llama porque no encuentra el portal y lo que hace cuando el cliente dice que no puede bajar monta una buena

"Menos mal que la mayoría no es así".

Un repartidor entrega un paquete.

La murciana Lorena Muñoz, que acumula más de 86.000 seguidores tan solo en TikTok (@lorenamunoz___), ha publicado un vídeo contando un 'incidente' con un repartidor el día que tenía que llegarle a casa, que ha generado las suficientes interacciones como para generar debate.

"Me llama, estaba yo acostada, que hacía poco había ido al baño con arcadas y estaba aquí acostada. Me dice: estoy aquí en la calle, me dice mi dirección y que no encuentra dónde", ha relatado al principio del vídeo.

"Son bloques y son todos los bloques iguales, van por número en las placas, como en cada casa de las calles. Y me dice: "¿No te puedes salir a la calle", ha revelado la joven. Sin embargo, ella estaba enferma y no se encontraba con energía para salir a la calle.

Ha comentado que se encontraba "hecha una caca, estaba chispeando y estaba sin vestir, que eso es lo de menos, pero no me encontraba bien". Además, ha asegurado que, normalmente, siempre sale ella cuando pasan incidentes como este.

La contestación del repartir genera debate

Le ha parecido una situación rara porque afirma que es una casa fácil de encontrar, pero en caso de no hacerlo, ella siempre sale. "Le digo: no puedo bajar ahora mismo. Y me salta y me dice la frase esa: oh, qué pena, pues yo tampoco. Así, tal cual, y me cuelga", ha revelado.

"¿Perdona? ¿Perdona? ¿No sabes ir mirando número tras número en una calle, que al final llegas? ¿En serio? Y encima me vacila de esa manera. y me cuelga", ha recriminado.

Justo después de que le cuelgue, le ha llegado un mensaje de que no se ha podido entregar el paquete: "Entre que me encuentro hecha una caca y las personas así de personaje...".

Cientos de reacciones

En cuanto a reacciones, algunos usuarios se sienten identificados porque les ha ocurrido una situación similar. La usuaria @naomiilorca ha contado que "me pasó lo mismo, no encontraba la calle y por no querer venir a mi casa me vaciló y me dijo que no me lo quería entregar".

La usuaria Anna Covadonga ha comentado que ha visto desde la ventana de un chalet "cómo me lanzan los paquetes sin tocar el timbre ni nada, les da todo igual".

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

