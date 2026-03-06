Demi Moore no rompió su promesa: la verdad sobre el 'look' más comentado de la actriz

Fue la actriz mejor pagada de Hollywood en la década de los 90 y, tras unos años relegada de la industria, la protagonista de Ghost volvió a renacer con el estreno de La sustancia, interpretación por la que fue nominada al Oscar en la edición pasada de los premios.

Desde entonces Moore, a sus 63 años, vive uno de sus mejores momentos profesionales y vuelve a ser la reina de los photocalls: alfombra roja que pisa, alfombra roja en la que brilla.

Así ocurrió el pasado 1 de marzo, cuando acudió a la gala de los Premios SAG en Los Ángeles con un vestido negro, con escote palabra de honor y una cola de plumas, de Schiaparelli, con el que se coló en el podium de las mejor vestidas de la noche.

Demi Moore en los Premios SAG. JC Olivera

Ese día había recogido el pelo en un trabajado moño, que podía haber sido elaborado con postizos, y no quedó claro si seguía conservando su larga melena morena —esa que dijo a la que nunca iba a renunciar a pesar del consejo de algunos estilistas por su edad—, o se la había cortado.

Demi Moore en el desfile de Gucci en Milán. Getty Images for Gucci

Solo unos días antes, unas imágenes de la diva de Hollywood en el desfile de Gucci de la Semana de la Moda de Milán habían dado la vuelta al mundo. En ellas la actriz, visiblemente más delgada, vestida de cuero negro y con unas enormes gafas de sol, al más puro estilo Matrix, lucía un juvenil corte bob con el que parecía que había dicho adiós a su icónico cabello largo.

Demi Moore en el evento de Kerastase el pasado 3 de marzo. Getty Images for Kérastase Paris

Finalmente, el misterio ha quedado resuelto porque Moore ha aparecido en otro photocall, en un evento de la marca especializada en el cuidado del cabello de la que es embajadora, luciendo de nuevo su característica melena XXL. Sencillamente, la actriz solo había querido jugar con su imagen, pero se sentía satisfecha de haber "vuelto a casa".