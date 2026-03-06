Cada año enferman 1.000 millones de personas de gripe y la vacuna solo funciona un 60% de las veces: los científicos ya trabajan en una vacuna universal que no haya que renovar

La gripe sigue siendo una de las enfermedades más comunes del planeta. Cada año alrededor de 1.000 millones de personas se contagian, y cientos de miles mueren por sus complicaciones.

Aunque existen vacunas, la protección no siempre es total. En muchos casos su eficacia ronda el 60%, y en algunas temporadas puede ser menor si el virus que circula no coincide con el previsto por los científicos.

Por eso varios equipos de investigación en todo el mundo están intentando desarrollar una vacuna universal contra la gripe que funcione durante años y proteja frente a muchas variantes diferentes.

La principal dificultad para combatir la gripe es que el virus evoluciona continuamente. Cada temporada aparecen nuevas variantes que pueden esquivar las defensas del organismo. Eso obliga a actualizar la vacuna cada año.

Cómo se decide la vacuna de cada temporada

La Organización Mundial de la Salud reúne a expertos que revisan grandes cantidades de información antes de hacer recomendaciones para las vacunas que se usarán en cada hemisferio, tal y como recoge la BBC.

Pero el virus puede cambiar rápidamente. En la temporada 2025-2026, por ejemplo, aparecieron brotes provocados por una variante llamada H3N2 del subclado K que ni siquiera existía cuando se diseñó la vacuna.

Ante este problema, varios científicos están intentando encontrar partes del virus que apenas cambian para dirigir ahí la respuesta del sistema inmunitario. El investigador Florian Krammer, de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí de Nueva York, quien habla con la BBC, cree que ahí está la clave. "El virus tiene algunos puntos débiles", señala.

Su equipo intenta entrenar al sistema inmunitario para que ataque una zona más estable del virus. Para explicarlo utiliza una comparación sencilla: la proteína principal del virus sería como un helado de cono. La parte de arriba cambia mucho, pero el cono casi siempre es el mismo.

​Diferentes proyectos en marcha



La investigación no se limita a un solo método. En distintos laboratorios se están probando varias estrategias:

Vacunas que presentan al sistema inmunitario miles de versiones del virus para que detecte lo que todas tienen en común.

Estudios centrados en otras proteínas que cambian más lentamente.

Vacunas nasales diseñadas para frenar el virus en las vías respiratorias técnicas que activan células inmunitarias con memoria duradera.

Incluso hay investigaciones que exploran aerosoles que podrían reforzar las defensas del sistema respiratorio, aunque por ahora solo se han probado en animales. En total, alrededor de una docena de vacunas candidatas ya están en ensayos clínicos.

La meta final sería una vacuna capaz de proteger frente a cualquier tipo de gripe, incluso aquellas que aún no han aparecido o que saltan de animales a humanos.