Una  influyente revista francesa define a Pedro Sánchez con seis palabras que dejan muy claro cómo le ven el extranjero

La versión francesa de la influyente revista Slate ha definido a Pedro Sánchez con seis contundentes palabras que evidencian cómo ven al presidente del Gobierno en el extranjero tras su férrea oposición al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El nuevo enemigo jurado de Trump", dice Slate, que subraya que Sánchez "se distingue de otros líderes europeos por su rotundo rechazo al ataque israelí-estadounidense contra Irán".

"Al tratar con Donald Trump, las cancillerías del Viejo Continente dudan y a menudo alternan entre la adulación, el mimetismo ideológico y la minimización de los desacuerdos. Pedro Sánchez es el único que le enseña los dientes al presidente estadounidense", refleja el artículo.

"El líder socialista más experimentado"

Slate define también a Sánchez como "el líder socialista más experimentado de la Unión Europea". Además, incide en un aspecto con el que han coincidido más medios internacionales: la postura del jefe del Ejecutivo contra Trump le puede beneficiar en términos electorales.

"Mostrar su fuerza contra el presidente estadounidense atrae a la base progresista del primer ministro español e incluso resuena más allá de las divisiones políticas tradicionales. Tras ocho años en el poder y una popularidad menguante, es una maniobra rentable para Pedro Sánchez", asevera Slate, que destaca que "los opositores políticos de Pedro Sánchez lo acusan de aferrarse a los asuntos internacionales para favorecer sus intereses políticos en Madrid".

"Ahora le toca defenderse"

"Ahora le toca al presidente del Gobierno español defenderse de las críticas internacionales que lo acusan de adoptar una postura idealista", advierte la revista francesa.

El periódico británico The Guardian ha ido en esa misma línea al señalar que, "mientras el primer ministro español denuncia la guerra en Irán, otros políticos no pueden –o no quieren– hablar en contra del presidente estadounidense".

Una voz "cada vez má fuerte", pero solitaria

The Guardian es muy claro al señalar que Sánchez "se convirtió en uno de los pocos líderes europeos que rechazaron abierta y enfáticamente las demandas de un presidente estadounidense cuyo estilo negociador característico es una mezcla errática de intimidación, humillación y autoengrandecimiento".

El periódico británico resume la posición de Sánchez en una frase demoledora: "Su voz es cada vez más fuerte, pero, al menos por el momento, solitaria": "Por razones a veces internas, a veces globales, a veces ideológicas y a veces prácticas, sus homólogos en Berlín, París y Roma se han encontrado reacios o incapaces de hablar en contra de Trump".