Por qué es tan emotiva la colaboración de Karol G y Alicia Keys

Aunque para muchos sea "la bichota", la "tropicoqueta", la que ha puesto el mundo patas arriba gracias al empoderamiento femenino y al reivindicar y poner sobre la mesa las mujeres latinas (con perdón de Shakira), el camino de Karol G hasta llegar al éxito mundial no se ha producido de un día para otro.

Carolina Giraldo, nombre real de la artista, comenzó su andadura en 2007, cuando lanzó varios sencillos y teloneó a Daddy Yankee a su paso por Colombia, lo que la lanzó a ser durante tres años corista del también colombiano Reykon. Pero en esos años, la joven Karol G, como otros tantos artistas, subía versiones de algunos de sus referentes a YouTube.

Una de ellas Alicia Keys. La de Medellín compartió en 2010 una cover de ese Try sleeping with a broken heart de la neoyorkina desde la habitación de su casa, cuando todavía ni imaginaba que podría superar en los rankings a la que era su ídolo, que iba a recaudar más de 313 millones de dólares con su gira Mañana será bonito o que su Si antes te hubiera conocido se convertiría en la canción más escuchada de Spotify en España en 2024, por ejemplo.

Entonces, Karol G compartía en este efímero canal llamado CaritoGcool algunas versiones como esta de Alicia Keys u otras de la rapera Lauryn Hill como el icónico Killing me softly o Cant take my eyes off of you.

16 años después, esa joven Carolina ha cumplido un sueño. Y no solo ser una estrella latina de éxito mundial, sino poder colaborar con la propia Alicia Keys y cantar con ella ese mismo Try sleeping with a broken heart. Además, lo han hecho en un acto solidario de la fundación Con Cora, impulsada por Karol G para apoyar el empoderamiento de niñas y mujeres.

"Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue tan dulce! Ese tipo de amor y su historia son simplemente conmovedores", escribió la propia Alicia Keys al compartir el vídeo en redes sociales de este momento que tuvo lugar en el camerino antes del evento.

La canción de Keys fue calificada entonces como la mejor de su cuarto álbum The element of freedom (2009), donde se encontraron otros éxitos de las listas como Doesnt' mean anything de ese mismo álbum. De hecho, logró ser su tercer canción con un mejor debut en el ranking de Billboard después de la mencionada y de su hit No One.

Por supuesto, Karol G le ha dedicado unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram. "No tengo palabras para describir este momento que me regaló Alicia Keys. Pasar de cantar sus canciones en YouTube a cantar junto a ella y verla apoyar nuestra fundación. Es un regalo increíble que la vida me guardó precisamente para este momento", escribió la colombiana.

"He estado preparándome toda mi vida para esto y es literal mi realidad... Me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto se han hecho realidad! Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo. Gracias Alicia por tu generosidad, eres una reina!!!", añadió la artista.