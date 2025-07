La cantante española que triunfó en América Latina a la que Karol G homenajea en 'Tropicoqueta' 

Karol G es la artista latina del momento. Tras el éxito cosechado por su anterior álbum, Mañana será bonito, y convertir Si antes te hubiera conocido en una de las canciones más escuchadas en 2025, 'La Bichota' ha dado un giro en su estilo musical con su nuevo disco, Tropicoqueta, aparcando la musica urbana por ritmos como la salsa, el merengue... Este nuevo trabajo, como reconoce la propia artista, es un homenaje sus raíces y a todos esos sonidos y canciones que han marcado su infancia y adolescencia en su ciudad natal, Medellín (Colombia).

"Un amigo me dijo hace poco que este álbum era una carta de amor a lo que fuimos y a lo que somos. Y así lo siento al 200%", señala en la revista Elle, de la que es portada en el mes de agosto.

Durante la entrevista, Karol G afirma que en Tropicoqueta se propuso despertar esos géneros musicales que igual la gente tiene olvidados y que les pueden hacer recordar momentos que a lo mejor tenían olvidados. "Me acuerdo de Rocío Durcal cuando oigo una ranchera o de Juan Gabriel, de Celia Cruz con la salsa… y es lo que quería. Enseñar un poquito la música con la que me crie, la que me formó como artista, la que hizo que me enamorara de este mundo", explica la artista.

No es la primera vez que la autora de Provenza habla de la cantante española que triunfó en América Latina cantando rancheras mexicanas, pues incluso llegó a contar que en el velatorio de su abuela interpretó Amor eterno.

El pasado mes de abril, la revista Billboard, referente de la música en el mundo, eligió a Karol G como la quinta mejor artista latina de todos los tiempos. En la posición número seis estaba precisamente Rocío Dúrcal.