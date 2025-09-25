Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Por qué Guitarricadelafuente es uno de los artistas del momento: de cautivar a Damiano David hasta conquistar a Los Javis
Cultura

Cultura

Por qué Guitarricadelafuente es uno de los artistas del momento: de cautivar a Damiano David hasta conquistar a Los Javis

El alicantino de origen turolense comenzó reivindicando la España vaciada hasta dar el salto a nivel internacional recibiendo los halagos de Troye Sivan o Dua Lipa.

Marina Prats
Marina Prats
Guitarricadelafuente en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

La escena musical española esconde grandes talentos que, después de llevar tiempo en lo que se etiqueta como indie, un día dan el salto al mainstream e incluso a otra disciplina. Es el caso de Guitarricadelafuente. Este alicantino de 28 años se ha convertido en uno de los artistas del momento y su último disco Spanish Leather lo ha puesto sobre la mesa. Cuenta con más de 1,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, está en el cartel del Primavera Sound 2026 y ya lo ha vendido todo para su próximo concierto el 17 de octubre en el WiZink Center de Madrid.

El músico, cuyo nombre real es Álvaro Lafuente, ya había saltado a la fama antes de la pandemia. En 2019, éxitos como su colaboración con Natalia Lacunza en Nana triste le catapultaron a versionar el mismísimo Cerrado por derribo de Sabina para su disco Ni tan joven, ni tan viejo.

Aunque con su disco La Cantera ya logró llamar la atención acercando el folclore tan presente en sus canciones gracias a sus raíces de Cuevas de Cañart, en la comarca turolense del Maestrazgo. Este pueblo, declarado Bien de Interés Cultural en 2004 por su arquitectura y sus calles con solo 74 habitantes, es el escenario de los veranos de su infancia con su abuela. Son precisamente las fiestas populares con amigos y familia de la zona las que han marcado esa nostalgia tan presente en la suavidad de sus canciones, su guitarra y su voz. 

"Creo que el lugar de origen es muy importante. Mi pueblo es un punto de partida con el que quiero llegar a otro espacio más grande", declaró en una entrevista con El País Semanal. "Cantar con mis primos en las peñas del pueblo influyó en mi base, en mi gusto. Tocábamos rumbas, jotas, cosas animadas y fáciles… Éramos como Los Delincuentes. Solo queríamos estar en familia y entre amigos", añadió entonces. 

Está tan presente en sus canciones que en uno de sus mayores hits y, sorprendentemente la primera canción que lanzó en 2018, Guantanamera canta "en las Cuevas de Cañart, la vida es tan bonita que parece de verdad". Esta canción ha traspasado incluso fronteras, ya que ha llegado a Damiano David, vocalista de Måneskin, que tiene tatuada en su brazo la frase "Mamacita dame alas que me quiero ir a volar" de la canción y la versionó en directo esta semana en su parada en el WiZink Center.

En mayo de este año publicó su segundo trabajo, Spanish Leather, en el que sin dejar su intimismo, se abrió hacia unos sonidos más maduros, potentes y unas letras en las que muestra su vulnerabilidad y habla de sexualidad sin tapujos. Muestra de ello es su videoclip homoerótico del single Full time papi, que ha sido una de las canciones de este 2025, con cuerpos embarrados, desnudos integrales, marcas en la piel o sogas estilo shibari, que rompían drásticamente con el folclore rural del primer disco.

"Quería mostrarme sin reservas y sin miedo a exhibir cómo me siento en este momento. Este primer vídeo nace precisamente de ese deseo. Es un erotismo que no tiene necesidad de cuestionarse o justificarse. El descubrimiento y la experimentación forman parte del proceso de cualquier persona", señaló en la nota de prensa de lanzamiento.

Este último trabajo ha llamado la atención de artistas internacionales como Troye Sivan, con quien el español ha colaborado en su tema In My Room, que interpretaron juntos en el Primavera Sound, y con el que Guitarrica ha contado para su remix Midsummer Pipe Dream. Pero también de Dua Lipa, quien se ha declarado fan del artista y ha ido a varios conciertos de él, entre ellos uno en Ciudad de México en 2022. Ha sido este segundo disco, donde ha triunfado también Babieca!, inspirada en la discoteca zaragozana de los 80 con el mismo nombre en la que se conocieron sus padres.

De Zara a protagonizar el próximo proyecto de Los Javis

Su éxito ha llegado también al mundo de la moda, ya que el pasado mes de mayo Zara lanzó una colección capsula con varias prendas inspiradas por el estilo casual y orgánico de Spanish Leather.

La transversalidad del músico ha hecho que salte también a la pequeña pantalla de la mano de Los Javis, ya que han contado con él para protagonizar la película basada en la obra de Federico García Lorca, Bola Negra, junto a nombres como Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau o Carlos González. Esta producción, de la mano de Movistar +, parte de la obra inconclusa del granadino, concretamente de las únicas cuatro páginas que dejó escritas, y de mostrar las realidades de tres hombres gais en los años 1932, 1937 y 2017.

Guitarricadelafuente junto a Los Javis en un imagen del rodaje de 'Bola Negra'.Movistar +

"Recuperar nuestra historia desde perspectivas que no se han contado. Lo queer no habla de nuestro pasado", declararon los creadores en la presentación, donde destacaron el talento de Lafuente. "Estamos totalmente locos con lo que hace y tenemos bastante carrera con actores no profesionales. Se nos da bien y nos gusta. Al final, cantar es interpretar, simplemente tiene que encontrarlo. Álvaro tiene mucha verdad cantando y eso puede ser buenísmo para actuar", señaló Calvo, tal y como recogen en Fotogramas.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 