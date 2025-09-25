Por qué Guitarricadelafuente es uno de los artistas del momento: de cautivar a Damiano David hasta conquistar a Los Javis

La escena musical española esconde grandes talentos que, después de llevar tiempo en lo que se etiqueta como indie, un día dan el salto al mainstream e incluso a otra disciplina. Es el caso de Guitarricadelafuente. Este alicantino de 28 años se ha convertido en uno de los artistas del momento y su último disco Spanish Leather lo ha puesto sobre la mesa. Cuenta con más de 1,8 millones de oyentes mensuales en Spotify, está en el cartel del Primavera Sound 2026 y ya lo ha vendido todo para su próximo concierto el 17 de octubre en el WiZink Center de Madrid.

El músico, cuyo nombre real es Álvaro Lafuente, ya había saltado a la fama antes de la pandemia. En 2019, éxitos como su colaboración con Natalia Lacunza en Nana triste le catapultaron a versionar el mismísimo Cerrado por derribo de Sabina para su disco Ni tan joven, ni tan viejo.

Aunque con su disco La Cantera ya logró llamar la atención acercando el folclore tan presente en sus canciones gracias a sus raíces de Cuevas de Cañart, en la comarca turolense del Maestrazgo. Este pueblo, declarado Bien de Interés Cultural en 2004 por su arquitectura y sus calles con solo 74 habitantes, es el escenario de los veranos de su infancia con su abuela. Son precisamente las fiestas populares con amigos y familia de la zona las que han marcado esa nostalgia tan presente en la suavidad de sus canciones, su guitarra y su voz.

"Creo que el lugar de origen es muy importante. Mi pueblo es un punto de partida con el que quiero llegar a otro espacio más grande", declaró en una entrevista con El País Semanal. "Cantar con mis primos en las peñas del pueblo influyó en mi base, en mi gusto. Tocábamos rumbas, jotas, cosas animadas y fáciles… Éramos como Los Delincuentes. Solo queríamos estar en familia y entre amigos", añadió entonces.

Está tan presente en sus canciones que en uno de sus mayores hits y, sorprendentemente la primera canción que lanzó en 2018, Guantanamera canta "en las Cuevas de Cañart, la vida es tan bonita que parece de verdad". Esta canción ha traspasado incluso fronteras, ya que ha llegado a Damiano David, vocalista de Måneskin, que tiene tatuada en su brazo la frase "Mamacita dame alas que me quiero ir a volar" de la canción y la versionó en directo esta semana en su parada en el WiZink Center.

En mayo de este año publicó su segundo trabajo, Spanish Leather, en el que sin dejar su intimismo, se abrió hacia unos sonidos más maduros, potentes y unas letras en las que muestra su vulnerabilidad y habla de sexualidad sin tapujos. Muestra de ello es su videoclip homoerótico del single Full time papi, que ha sido una de las canciones de este 2025, con cuerpos embarrados, desnudos integrales, marcas en la piel o sogas estilo shibari, que rompían drásticamente con el folclore rural del primer disco.

"Quería mostrarme sin reservas y sin miedo a exhibir cómo me siento en este momento. Este primer vídeo nace precisamente de ese deseo. Es un erotismo que no tiene necesidad de cuestionarse o justificarse. El descubrimiento y la experimentación forman parte del proceso de cualquier persona", señaló en la nota de prensa de lanzamiento.

Este último trabajo ha llamado la atención de artistas internacionales como Troye Sivan, con quien el español ha colaborado en su tema In My Room, que interpretaron juntos en el Primavera Sound, y con el que Guitarrica ha contado para su remix Midsummer Pipe Dream. Pero también de Dua Lipa, quien se ha declarado fan del artista y ha ido a varios conciertos de él, entre ellos uno en Ciudad de México en 2022. Ha sido este segundo disco, donde ha triunfado también Babieca!, inspirada en la discoteca zaragozana de los 80 con el mismo nombre en la que se conocieron sus padres.

De Zara a protagonizar el próximo proyecto de Los Javis

Su éxito ha llegado también al mundo de la moda, ya que el pasado mes de mayo Zara lanzó una colección capsula con varias prendas inspiradas por el estilo casual y orgánico de Spanish Leather.

La transversalidad del músico ha hecho que salte también a la pequeña pantalla de la mano de Los Javis, ya que han contado con él para protagonizar la película basada en la obra de Federico García Lorca, Bola Negra, junto a nombres como Penélope Cruz, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau o Carlos González. Esta producción, de la mano de Movistar +, parte de la obra inconclusa del granadino, concretamente de las únicas cuatro páginas que dejó escritas, y de mostrar las realidades de tres hombres gais en los años 1932, 1937 y 2017.

Guitarricadelafuente junto a Los Javis en un imagen del rodaje de 'Bola Negra'. Movistar +

"Recuperar nuestra historia desde perspectivas que no se han contado. Lo queer no habla de nuestro pasado", declararon los creadores en la presentación, donde destacaron el talento de Lafuente. "Estamos totalmente locos con lo que hace y tenemos bastante carrera con actores no profesionales. Se nos da bien y nos gusta. Al final, cantar es interpretar, simplemente tiene que encontrarlo. Álvaro tiene mucha verdad cantando y eso puede ser buenísmo para actuar", señaló Calvo, tal y como recogen en Fotogramas.