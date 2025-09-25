Gorillaz, Addison Rae, Kneecap, Bad Gyal, The Cure o Massive Attack, entre los nombres del Primavera Sound 2026
Tendrá lugar entre los días 3 y 7 de junio en el recinto del Parc del Fórum en Barcelona.
Con un tono olímpico echando la vista atrás hacia Barcelona 92 y con una estética marcada por los clásicos panots o flores de Barcelona, icónicas baldosas de la ciudad condal, ha llegado el cartel del Primavera Sound 2026 con nombres como The Cure, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae, Doja Cat, Mac DeMarco el regreso de The XX, o el grupo irlandés Kneecap, criticados en su actuación del Glastonbury por sus proclamas de apoyo a Palestina.
A ellos se suman nombres que han marcado este 2025 en la escena española como son Guitarricadelafuente, Rusowsky, Barry B o Jimena Amarillo que se suman a otros nombres nacionales ya clásicos en el festival como Bad Gyal, Raplhie Choo o Rojuu, presente en la anterior edición del certamen.
El festival barcelonés no deja atrás el público más clásico con nombres como The Cure, con su regreso al Primavera Sound después de 14 años, Gorillaz, Massive Attack o My Bloody Valentine o The XX y lo combina con una propuesta electrónica a la altura con nombres como Peggy Gou o Skrillex.
Todo ello, sin perder la vista a nuevos nombres como Addison Rae, Juicy Bae, Doja Cat, con un único show en España, o Lola Young, apostando por un perfil femenino que triunfó el año pasado al juntar a las que fueron sus tres "supernenas": Chappell Roan, Sabrina Carpenter y Charli XCX.