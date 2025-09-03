Radiohead anuncia cuatro conciertos en Madrid: cómo comprar las entradas 

Después de siete años de parón, Radiohead ha anunciado este miércoles las fechas de una pequeña gira europea para final de año que marcará su vuelta a los escenarios. El tour solo incluye cinco ciudades, entre las que está Madrid.

La banda ha elegido el Movistar Arena (antiguo WiZink Center) para dar cuatro conciertos los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre. Además, también han anunciado fechas en Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

"El año pasado nos juntamos para ensayar, solo con ese propósito. Después de siete años de pausa, fue muy bueno volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que está profundamente dentro de nosotros cinco. También hizo que quisiéramos hacer algunos conciertos, así que esperamos que podáis venir a alguna de las próximas fechas", ha comentado la banda.

En principio serán las únicas aunque, en sus propias palabras, "quién sabe a dónde nos llevará esto".

Las entradas para los conciertos de Madrid saldrán a la venta el 12 de septiembre y para comprarlas es imprescindible registrarse antes en la web de Radiohead. Para ello, el grupo ha abierto una ventana de registro desde el viernes 5 de septiembre a las 11 de la mañana hasta las 23 de la noche del 7 de septiembre.

A la hora de registrarse en la web, se pedirá a los fans que seleccionen las ciudades a las que quieren asistir para recibir el código que les permitirá comprar las entradas. El grupo especifica que se podrán comprar como máximo cuatro entradas y únicamente para una de las fechas para "intentar que vaya la mayor gente posible".

En el caso de Madrid, los precios de las entradas serán de 97 euros para las entradas de pista, mientras que las de grada oscilarán entre los 55 y 135 euros. Además, habrá unas entradas VIP que permiten entrada temprana al recinto que costarán 253 euros.