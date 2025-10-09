Rels B apunta a las estrellas: anuncia concierto en el Metropolitano el 4 de julio

Rels B se encuentra terminando la primera fase de su A New Star World Tour, la gira con la que está conquistando los recintos más importantes del mundo presentando en directo su álbum a new star (1 9 9 3) y trabajos como Nostalgia EP o afroLOVA’25’, además de repasar los grandes éxitos de su carrera. Se trata de la gira más grande de su vida y el paso definitivo para consagrarse como uno de los artistas más grandes de su generación.

Durante este verano, Rels B triunfó en Latinoamérica con hitos como los seis conciertos sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y el cartel de “no hay entradas” en prácticamente el resto de ciudades —Buenos Aires, Tijuana, San Salvador, Quito o Bogotá— en los que se ha presentado con su nuevo show. Mientras tanto, el mallorquín logró auparse a lo más alto de los charts globales con tu vas sin (FAV), extraída de afroLOVA’25, que logró convertirse en #1 en España y alcanzó las posiciones de honor del Top200 Global.

En todo este tiempo Rels B continuó brindando a sus fans más sorpresas. Ahora, anuncia el concierto más grande de su carrera: será el próximo 4 de julio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Allí, el mallorquín cerrará el A New Star World Tour, delante de más de 50.000 personas por todo lo alto.

Un final a la altura para una gira que ha convocado a decenas de miles de personas a ambos lados del Atlántico y un concierto que define la evolución de un Rels B que hace dos años llenó un WiZink Center; este año, dos Movistar Arena; y que debutó en los Estadios nacionales en el Son Moix de su Mallorca natal, donde además se convirtió en embajador mundial de la isla en el marco de su elección como Ciudad Europea de la Cultura para el año 2031.

Las entradas para este show estarán disponibles en preventa el próximo 9 de octubre, a partir de las 12.00 horas,en livenation.es. La venta general dará inicio al día siguiente, a las 12.00 horas del viernes 10 de octubre, a través de ticketmaster.es.