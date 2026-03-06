Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El actor Mark Ruffalo mira a España por lo que dice la portavoz de Más Madrid sobre Ayuso y el feminismo en Irán
Se posiciona contra Donald Trump.

LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: Mark Ruffalo attends the "Crime 101" UK gala screening at Odeon Luxe Leicester Square on January 28, 2026 in London, England. (Photo by Hoda Davaine/Getty Images)
Mark Ruffalo, en una imagen de archivo.Getty Images

El actor Mark Ruffalo, uno de los más prolíficos intérpretes de la industria del cine en Estados Unidos, se ha hecho eco de un discurso de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la asamblea madrileña.

En su cuenta de Instagram, Ruffalo ha compartido las palabras de la política de izquierdas en las que critica a Isabel Díaz Ayuso por que una portavoz del PP defendiese que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán asegurando que es una "magnífica noticia para el feminismo".

El actor estadounidense es muy dado a manifestar sus opiniones políticas en sus redes sociales, habitualmente contrarias a las que defienden las decisiones adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, en otra publicación en su perfil de Instagram, Ruffalo ha criticado la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense. "Estamos viendo al crimen organizado esconderse tras el sello de Estados Unidos. Esto no es partidista. Es criminal. Y la historia lo registrará así", ha dicho sobre las últimas decisiones de Trump respecto a la guerra de Irán.

"Han asesinado a 160 niñas"

Las palabras de Manuel Bergerot han llamado la atención del actor de Wisconsin. Este jueves, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea dijo que en los ataques a Irán "han asesinado a 160 niñas".

"Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas y mientras tanto una portavoz de su partido dice que es una magnífica noticia para el feminismo, así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes", señaló Bergerot.

"Ustedes jalean una guerra que va a traer caos e inseguridad", prosiguió la portavoz de Más Madrid, que reprochó a Ayuso que el PP está siguiendo el mismo camino que Aznar con la guerra de Irak: "Aznar, Abascal y Ayuso, son todos lo mismo".

"Lo único que le hemos visto hacer es arrastrarse ante una potencia extranjera en contra de los intereses de España, afortunadamente ustedes no gobiernan España y no nos van a poner en peligro", zanjó Bergerot en la Asamblea.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

