El actor Mark Ruffalo mira a España por lo que dice la portavoz de Más Madrid sobre Ayuso y el feminismo en Irán 

El actor Mark Ruffalo, uno de los más prolíficos intérpretes de la industria del cine en Estados Unidos, se ha hecho eco de un discurso de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la asamblea madrileña.

En su cuenta de Instagram, Ruffalo ha compartido las palabras de la política de izquierdas en las que critica a Isabel Díaz Ayuso por que una portavoz del PP defendiese que el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán asegurando que es una "magnífica noticia para el feminismo".

El actor estadounidense es muy dado a manifestar sus opiniones políticas en sus redes sociales, habitualmente contrarias a las que defienden las decisiones adoptadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asimismo, en otra publicación en su perfil de Instagram, Ruffalo ha criticado la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense. "Estamos viendo al crimen organizado esconderse tras el sello de Estados Unidos. Esto no es partidista. Es criminal. Y la historia lo registrará así", ha dicho sobre las últimas decisiones de Trump respecto a la guerra de Irán.

"Han asesinado a 160 niñas"

Las palabras de Manuel Bergerot han llamado la atención del actor de Wisconsin. Este jueves, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea dijo que en los ataques a Irán "han asesinado a 160 niñas".

"Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas y mientras tanto una portavoz de su partido dice que es una magnífica noticia para el feminismo, así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes", señaló Bergerot.

"Ustedes jalean una guerra que va a traer caos e inseguridad", prosiguió la portavoz de Más Madrid, que reprochó a Ayuso que el PP está siguiendo el mismo camino que Aznar con la guerra de Irak: "Aznar, Abascal y Ayuso, son todos lo mismo".

"Lo único que le hemos visto hacer es arrastrarse ante una potencia extranjera en contra de los intereses de España, afortunadamente ustedes no gobiernan España y no nos van a poner en peligro", zanjó Bergerot en la Asamblea.