Óperas de todo el mundo responden a Timothée Chalamet tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera
Óperas de todo el mundo responden a Timothée Chalamet tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera

El actor bromeó con que no le gustaría trabajar en el ballet o la ópera, géneros que, en sus palabras, a menudo intentan mantenerse vigentes aunque "a nadie le importe". 

Captura del tuit
Captura del tuit

El actor Timothée Chalamet se ha visto envuelto en una nueva polémica en redes sociales después de que se viralizara un fragmento de una entrevista en la que cuestionaba el interés del público por el ballet y la ópera. 

Las declaraciones han provocado reacciones de artistas e instituciones culturales, entre ellas la Seattle Opera o la Ópera de Viena, las cuales no se han querido perder la oportunidad de responder al actor ante sus palabras. 

El clip procede de una charla pública organizada por Variety en la que Chalamet conversaba con el actor Matthew McConaughey sobre los cambios en los hábitos del público y la forma en que se promocionan las producciones culturales.

Durante el encuentro, Chalamet comentó que algunos espectáculos necesitan convencer al público para que asista, algo que —según dijo— no ocurre con grandes fenómenos populares del cine como Barbie o Oppenheimer. En ese contexto, bromeó con que no le gustaría trabajar en el ballet o la ópera, géneros que, en sus palabras, a menudo intentan mantenerse vigentes aunque "a nadie le importe".

La frase se volvió viral en las redes sociales, provocando multitud de críticas dentro del mundo de las artes escénicas. Desde el Royal Ballet and Opera, por ejemplo, recordaron que tanto el ballet como la ópera han influido durante siglos en otras disciplinas artísticas como el teatro, el cine, la música o la moda, y subrayaron que millones de personas siguen disfrutando de estos espectáculos en todo el mundo.

Una de las respuestas más llamativas llegó desde la Ópera de Seattle. La institución decidió reaccionar con humor a la polémica ofreciendo un 14% de descuento en entradas utilizando el código promocional “Timothee”.

También respondió la Ópera de Viena, que publicó un comentario en respuesta a Timothée Chalamet afirmando que "sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de Marty Supreme".

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

