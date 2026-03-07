Óperas de todo el mundo responden a Timothée Chalamet tras sus comentarios sobre el ballet y la ópera

El actor Timothée Chalamet se ha visto envuelto en una nueva polémica en redes sociales después de que se viralizara un fragmento de una entrevista en la que cuestionaba el interés del público por el ballet y la ópera.

Las declaraciones han provocado reacciones de artistas e instituciones culturales, entre ellas la Seattle Opera o la Ópera de Viena, las cuales no se han querido perder la oportunidad de responder al actor ante sus palabras.

El clip procede de una charla pública organizada por Variety en la que Chalamet conversaba con el actor Matthew McConaughey sobre los cambios en los hábitos del público y la forma en que se promocionan las producciones culturales.

Durante el encuentro, Chalamet comentó que algunos espectáculos necesitan convencer al público para que asista, algo que —según dijo— no ocurre con grandes fenómenos populares del cine como Barbie o Oppenheimer. En ese contexto, bromeó con que no le gustaría trabajar en el ballet o la ópera, géneros que, en sus palabras, a menudo intentan mantenerse vigentes aunque "a nadie le importe".

La frase se volvió viral en las redes sociales, provocando multitud de críticas dentro del mundo de las artes escénicas. Desde el Royal Ballet and Opera, por ejemplo, recordaron que tanto el ballet como la ópera han influido durante siglos en otras disciplinas artísticas como el teatro, el cine, la música o la moda, y subrayaron que millones de personas siguen disfrutando de estos espectáculos en todo el mundo.

Una de las respuestas más llamativas llegó desde la Ópera de Seattle. La institución decidió reaccionar con humor a la polémica ofreciendo un 14% de descuento en entradas utilizando el código promocional “Timothee”.

También respondió la Ópera de Viena, que publicó un comentario en respuesta a Timothée Chalamet afirmando que "sin duda recordaremos a Carmen dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de Marty Supreme".