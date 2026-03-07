Irán dice que dejará de atacar a sus países vecinos, excepto si es atacado desde esos territorios, tras una semana de ofensivas en su contra

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado este sábado que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, excepto si es atacado desde esos territorios, contra los que ha lanzado misiles y drones durante la primera semana de la guerra.

Mientras se realizaba el anuncio el país continuaba atacando diferentes puntos de la región, según Reuters. Respecto a la exigencia del mandatario estadounidense. Donald Trump, de una rendición incondicional, el presidente iraní ha señalado que eso es algo que "es un sueño que se llevarán a la tumba".

La decisión fue tomada por el Consejo de Liderazgo iraní, el cual se formó tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei, fallecido el pasado sábado durante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Durante su intervención, el líder iraní también pidió disculpas a los países de la región afectados por las ofensivas iraníes y les pidió que no participen en acciones contra su país. "Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo", señaló.