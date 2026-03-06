La AEMET avisa: llega una DANA y estas serán las zonas más afectadas el fin de semana 

Olvídate del bueno tiempo este fin de semana. Después de los fenómenos adversos causados por la borrasca Regina, llegan lluvias y tormentas a gran parte de la península a causa de una DANA, tal y como informa la Aemet.

En esta ocasión el mal tiempo se debe a un embolsamiento de aire frío que puede hacer que las precipitaciones sean más fuertes. Esto, además, provocará una bajada de temperaturas generalizada.

Este viernes ya hay 14 comunidades afectadas por la inestabilidad meteorológica. La Aemet ha lanzado el aviso amarillo en la Comunidad Valenciana y en zonas del interior de Andalucía, Murcia, Cataluña y el litoral de Galicia. Hay que tener en cuenta que este aviso no representa un peligro significativo.

También este viernes hay aviso naranja en el levante almeriense (fenómenos costeros), en el campo de Cartagena y Mazarrón (fenómenos costeros) y en el Pirineo de Girona (acumulados de hasta 100mm en 12 horas).

¿Qué tiempo hará el fin de semana?

No guardes el paraguas el viernes. El sábado tendrás que volver a utilizarlo. Las lluvias serán generalizadas en la península, también en Ceuta y Baleares.

Además, en muchos puntos se esperan episodios tormentosos. En Extremadura, el oeste de Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña las lluvias pueden ser intensas.

La buena noticia es que se reducen los avisos amarillos respecto al viernes. Se mantienen en Ibiza y Formentera por fenómenos costeros, en Castellón por lluvias, en el sistema central de Ávila por nevadas y en la cordillera cantábrica de León también por nieve.

La situación será más estable el domingo. Las lluvias no serán generalizadas, aunque se mantendrán los cielos nubosos en la mayor parte de la península y en Baleares, donde podría haber tormenta. Las precipitaciones sí pueden ser más intensas en Zaragoza, San Sebastián y el norte de Cataluña.

A lo largo del fin de semana, las temperaturas serán más bajas de lo normal para el mes de marzo, con mínimas de hasta -2 grados en la provincia de León.

En cuanto a los avisos amarillos, de momento no hay previsión para el domingo.

¿Cuándo volverá el buen tiempo?

Seguro que es la pregunta que te estás haciendo estos días. Aunque la situación no se parece al tren de borrascas que cruzó la península entre enero y febrero, lo cierto es que ya se acumulan varias jornadas con precipitaciones.

De momento no hay previsión de que finalicen las lluvias. A partir del 9 de marzo, una nueva DANA podría cruzar la península, dejando precipitaciones y tormentas hasta el 15 de marzo. Aún es pronto para conocer cuáles pueden ser las comunidades más afectadas.