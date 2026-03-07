Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuándo es la Semana Santa en 2026: fechas de los festivos por comunidades autónomas
Sociedad
Sociedad

Cuándo es la Semana Santa en 2026: fechas de los festivos por comunidades autónomas

La Semana Santa siempre cae en marzo o abril, aunque la fecha exacta cambia cada año. Además, los festivos son distintos según cada comunidad autónoma.

Enrique Fernández
Nazarenos en la Semana Santa de Sevilla
Nazarenos en una procesión de Semana Santa en SevillaKIM WILLEMS

Las fechas de la Semana Santa son diferentes cada año. Siempre cae en marzo o en abril, pero todos quieren conocer cuáles son los días exactos para organizar sus vacaciones o disfrutar de las procesiones

Además, los festivos también cambian según la comunidad autónoma. Aunque la mayoría de ellas siguen el clásico calendario de Jueves y Viernes Santo, algunas dejan el jueves como laborable y trasladan el festivo al Lunes de Pascua. Otros eligen los 3 días como festivo. El Viernes Santo sí que es festivo nacional.

En este 2026, el Domingo de Ramos es el 29 de marzo, por lo que el Jueves y el Viernes Santo son el 2 y el 3 de abril. Para muchos españoles son los primeros festivos después de Reyes.

Estas son las fechas exactas de la Semana Santa en 2026:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo.
  • Lunes Santo: 30 de marzo.
  • Martes Santo: 31 de marzo.
  • Miércoles Santo: 1 de abril.
  • Jueves Santo: 2 de abril.
  • Viernes Santo: 3 de abril.
  • Sábado Santo: 4 de abril.
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril. 

No sólo hay que tener en cuenta los festivos que marca el calendario laboral, también hay que repasar los días no lectivos. El último día de clases es el 26 o el 27 de marzo, y el tercer trimestre arrancará el 6 o el 7 de abril, según la comunidad autónoma.

Festivos en Semana Santa por comunidades autónomas

Antes de organizar tus vacaciones conviene que sepas cuáles son los días de fiesta en tu comunidad autónoma. En 2026 se reparten de la siguiente manera:

  • Andalucía: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Aragón: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Cantabria: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Canarias: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Castilla y León: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Ceuta:  jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Extremadura: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Galicia: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Islas Baleares: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Madrid: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Murcia: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Melilla: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Navarra: jueves 2 y viernes 3 de abril.
  • Castilla la Mancha: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.
  • La Rioja: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.
  • Navarra: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.
  • País Vasco: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.
  • Cataluña: viernes 3 y lunes 6 de abril.
  • Comunidad Valenciana: viernes 3 y lunes 6 de abril.
  • Asturias: jueves 2 y viernes 3 de abril.

La Semana Santa tiene una fecha diferente cada año porque se basa en el calendario lunar. El Domingo de Resurrección es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Teniendo esto en cuenta, la Semana Santa tiene que caer siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. La de este año, por lo tanto, se puede considerar temprana. 

Enrique Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor del HuffPost España y mi objetivo es contar de manera precisa al lector los temas que más le pueden interesar en el día a día.

 

Sobre qué temas escribo

Mi trabajo no se enfoca en una sola temática, sino que exploro diferentes ramas: política, sociedad, economía, curiosidades... Cualquier asunto que sea importante para el lector y que despierte su curiosidad. Trato de mantener un enfoque directo, dando mucho peso al contexto y aportando todos los detalles para que la información sea certera.

  

Mi trayectoria

Nací en Málaga en 1992 y me marché a Madrid en 2010 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Hice las prácticas en El Mundo y posteriormente formé parte del equipo de Business Insider España. Allí publiqué artículos sobre pensiones, impuestos, trabajo, empresas y política.

 

La literatura y el teatro son mis grandes pasiones. Dedico mi tiempo libre a leer y a actuar en una compañía que me ha dado grandes alegrías. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos