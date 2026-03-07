Cuándo es la Semana Santa en 2026: fechas de los festivos por comunidades autónomas

Las fechas de la Semana Santa son diferentes cada año. Siempre cae en marzo o en abril, pero todos quieren conocer cuáles son los días exactos para organizar sus vacaciones o disfrutar de las procesiones.

Además, los festivos también cambian según la comunidad autónoma. Aunque la mayoría de ellas siguen el clásico calendario de Jueves y Viernes Santo, algunas dejan el jueves como laborable y trasladan el festivo al Lunes de Pascua. Otros eligen los 3 días como festivo. El Viernes Santo sí que es festivo nacional.

En este 2026, el Domingo de Ramos es el 29 de marzo, por lo que el Jueves y el Viernes Santo son el 2 y el 3 de abril. Para muchos españoles son los primeros festivos después de Reyes.

Estas son las fechas exactas de la Semana Santa en 2026:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

29 de marzo. Lunes Santo: 30 de marzo.

30 de marzo. Martes Santo: 31 de marzo.

31 de marzo. Miércoles Santo: 1 de abril.

1 de abril. Jueves Santo: 2 de abril.

2 de abril. Viernes Santo: 3 de abril.

3 de abril. Sábado Santo: 4 de abril.

4 de abril. Domingo de Resurrección: 5 de abril.

No sólo hay que tener en cuenta los festivos que marca el calendario laboral, también hay que repasar los días no lectivos. El último día de clases es el 26 o el 27 de marzo, y el tercer trimestre arrancará el 6 o el 7 de abril, según la comunidad autónoma.

Festivos en Semana Santa por comunidades autónomas

Antes de organizar tus vacaciones conviene que sepas cuáles son los días de fiesta en tu comunidad autónoma. En 2026 se reparten de la siguiente manera:

Andalucía : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Aragón : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Cantabria : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Canarias : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Castilla y León : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Ceuta : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Extremadura : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Galicia : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Islas Baleares: jueves 2 y viernes 3 de abril.

jueves 2 y viernes 3 de abril. Madrid : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Murcia : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Melilla : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Navarra : jueves 2 y viernes 3 de abril.

: jueves 2 y viernes 3 de abril. Castilla la Mancha : jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.

: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril. La Rioja : jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.

: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril. Navarra : jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.

: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril. País Vasco: jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril.

jueves 2, viernes 3 de abril y lunes 6 de abril. Cataluña : viernes 3 y lunes 6 de abril.

: viernes 3 y lunes 6 de abril. Comunidad Valenciana : viernes 3 y lunes 6 de abril.

: viernes 3 y lunes 6 de abril. Asturias: jueves 2 y viernes 3 de abril.

La Semana Santa tiene una fecha diferente cada año porque se basa en el calendario lunar. El Domingo de Resurrección es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera.

Teniendo esto en cuenta, la Semana Santa tiene que caer siempre entre el 22 de marzo y el 25 de abril. La de este año, por lo tanto, se puede considerar temprana.