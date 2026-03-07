El ICE detiene a una periodista de un medio en español en Tennessee

Agentes del ICE durante una manifestación contra los abusos del cuerpo policial en EEUU

Una reportera del medio en español Nashville Noticias fue detenida esta semana en Tennessee por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), en un arresto que, según su defensa, se produjo sin que los agentes presentaran una orden judicial en el momento de la detención.

Estefany Rodríguez Flórez, periodista de origen colombiano, fue arrestada el miércoles en el marco de las operaciones de control migratorio que la agencia está llevando a cabo en la zona, de acuerdo con documentos presentados ante un tribunal federal en Nashville. Su abogado solicitó su liberación inmediata tras la detención, aunque el ICE ha pedido al juez que rechace esa petición.

La periodista trabaja desde 2022 en Nashville Noticias, un medio dirigido a la comunidad hispanohablante de la región y en el que ha publicado informaciones sobre temas sociales, policiales y migratorios. Según su defensa y el propio medio, algunos de sus artículos incluían críticas a la actuación de las autoridades migratorias.

Detención sin orden, según la defensa

De acuerdo con el relato incluido en los documentos judiciales, Rodríguez fue interceptada mientras se encontraba con su marido en un vehículo identificado con el logotipo del medio. Varios coches rodearon el automóvil y los agentes la trasladaron posteriormente a un centro de detención migratoria.

Su abogado, Joel Coxander, sostiene que en el momento del arresto no se mostró ninguna orden de detención. Según su versión, los agentes únicamente presentaron un documento de inmigración que le indicaba que debía comparecer ante el ICE en relación con su caso.

El propio letrado afirma haber hablado con un agente de la agencia federal que le confirmó que, cuando se produjo la detención, no existía una orden judicial activa contra la periodista.

Sin embargo, en un escrito presentado ante el tribunal, un abogado del ICE asegura que sí se emitió una orden válida el lunes anterior al arresto. En ese mismo documento se sostiene además que el visado que permitía a Rodríguez permanecer en Estados Unidos había expirado, y que tanto su detención como su posterior encarcelamiento "no violan ninguna ley ni normativa".

Proceso migratorio en marcha

Según los documentos presentados por su defensa, Rodríguez entró legalmente en Estados Unidos y lleva cinco años viviendo en el país. Actualmente cuenta con un permiso de trabajo válido y ha solicitado asilo político, además de estar tramitando su regularización a través de su esposo, ciudadano estadounidense.

La periodista tenía programada una reunión con el ICE para revisar su situación migratoria, aunque esa cita se aplazó en dos ocasiones: primero debido al cierre de la oficina durante una tormenta invernal y después porque un agente no pudo localizar la cita en el sistema. Finalmente, el encuentro había sido reprogramado para el próximo 17 de marzo.

Desde la agencia federal, la portavoz Melissa Egan señaló en un comunicado que Rodríguez fue detenida durante una "operación policial selectiva" y que permanecerá bajo custodia mientras su caso se tramita ante los tribunales.

El arresto ha provocado críticas desde el ámbito político. El congresista demócrata Joaquín Castro afirmó que la periodista es solicitante de asilo, tiene autorización para trabajar y está casada con un ciudadano estadounidense, por lo que su detención, aseguró, plantea serias dudas sobre el respeto a los derechos y a la libertad de prensa.