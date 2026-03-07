Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sánchez sube un video con sus perras y muchos no pueden evitar fijarse en el nombre de una de ellas
Sánchez sube un video con sus perras y muchos no pueden evitar fijarse en el nombre de una de ellas

"Estoy deseando que Twitter Turquía lo descubra..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Pedro Sánchez juega con sus perros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido un nuevo video de TikTok donde ha querido mostrar una de las actividades que suele hacer cuando tiene un hueco libre, jugar con sus perras en los jardines de su residencia presidencial. 

"Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo claro que el hombre sea el mejor amigo del perro", señala en cierto tono de humor el socialista, antes de comentar que "está claro que la pelota gana al hombre" en este sentido. "Así me puedo tirar toda la tarde con ellas, son una pasada", ha agregado. 

Sin embargo, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido cuando, en la caja de comentarios, el presidente ha explicado cómo se llaman sus dos perras: India y Turca. "Estoy deseando que Twitter Turquía descubra que una de las perras de Pedro Sánchez se llama “Turca”, comenta el usuario @PiedrafitaMario en 'X' (antes conocido como Twitter). 

¿Qué ha ocurrido con Turquía?

Todo comenzó cuando Pedro Sánchez pronunció su 'no a la guerra' después de que Estados Unidos fuese vetada para usar las bases militares españolas de Morón y Rota para su conflicto con Irán. La decisión provocó amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que llegó a amenazar con cortar todo lazo comercial con España.

Tras ese momento, en la red social X empezó a aparecer un inesperado movimiento de apoyo desde Turquía hacia el presidente del Gobierno español, en un fenómeno internacional que no ha parado de extenderse a otros países, como Reino Unido, Japón o Egipto. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

