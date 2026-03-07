Sánchez sube un video con sus perras y muchos no pueden evitar fijarse en el nombre de una de ellas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido un nuevo video de TikTok donde ha querido mostrar una de las actividades que suele hacer cuando tiene un hueco libre, jugar con sus perras en los jardines de su residencia presidencial.

"Está claro que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo claro que el hombre sea el mejor amigo del perro", señala en cierto tono de humor el socialista, antes de comentar que "está claro que la pelota gana al hombre" en este sentido. "Así me puedo tirar toda la tarde con ellas, son una pasada", ha agregado.

Sin embargo, uno de los momentos que más ha llamado la atención ha sido cuando, en la caja de comentarios, el presidente ha explicado cómo se llaman sus dos perras: India y Turca. "Estoy deseando que Twitter Turquía descubra que una de las perras de Pedro Sánchez se llama “Turca”, comenta el usuario @PiedrafitaMario en 'X' (antes conocido como Twitter).

¿Qué ha ocurrido con Turquía?

Todo comenzó cuando Pedro Sánchez pronunció su 'no a la guerra' después de que Estados Unidos fuese vetada para usar las bases militares españolas de Morón y Rota para su conflicto con Irán. La decisión provocó amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que llegó a amenazar con cortar todo lazo comercial con España.

Tras ese momento, en la red social X empezó a aparecer un inesperado movimiento de apoyo desde Turquía hacia el presidente del Gobierno español, en un fenómeno internacional que no ha parado de extenderse a otros países, como Reino Unido, Japón o Egipto.