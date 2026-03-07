Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Máximo Huerta habla alto y claro sobre su reciente salida de Telecinco: ojo, porque tiene mucho que ver con la política
Virales
Virales

Máximo Huerta habla alto y claro sobre su reciente salida de Telecinco: ojo, porque tiene mucho que ver con la política

"Las tertulias son el nuevo 'Sálvame'".

Daniel Pueblas Lara
El escritor Máximo Huerta en un acto en Madrid
Máximo Huerta tiene una librería en Buñol que sufrió daños por la DanaSOPA Images

El periodista y escritor Máximo Huerta abandonó El programa de AR el pasado mes de enero. En aquel momento se rumoró que detrás de su salida había habido un desencuentro con Ana Rosa Quintana.

Tiempo después, en una entrevista para la revista Semana, reveló que le habían ofrecido "estar en la mesa política", pero lo rechazó. Ahora, en el podcast Zodiac, de Vanitatis, ha ido más allá, exponiendo las razones de su paso atrás.

"El programa se ha cortado y la parte amable... a mí no me gusta estar en tertulia política", ha asegurado. "Creo que las tertulias políticas calientan al país", ha proseguido, defendiendo en todo momento que los programas de televisión abusan de este tipo de contenido.

"Las tertulias políticas son el nuevo Sálvame", ha defendido el periodista, que ha criticado a las cadenas de televisión por "creer que están haciendo algo elevadísimo" cuando "lo único que están haciendo es poner a tres en un lado y a tres en otro".

Los entresijos de la tele

Máximo Huerta se ha detenido en este punto para desvelar el funcionamiento de las televisiones privadas, que "contratan a quien más polarizado esté". "No se permite contratar a alguien que sea capaz de cambiar de opinión", ha asegurado el valenciano. 

En esta línea, ha señalado que tertulianos que digan "es que entiendo que haya hecho esto Pedro (Sánchez), pero es que también está bien Feijóo que haya respondido con tal, o al revés", no tiene hueco en los programas de actualidad con tertulias políticas.

"Aquí se contrata como en Torrebruno: tigres, tigres, leones, leones... y no se permite que alguien cambie de opinión, que es lo mejor que puede tener el ser humano", ha señalado en el podcast de Vanitatis.

A modo de conclusión, Máximo Huerta ha apuntado que los tertulianos ahora son "miembros de partidos", y las cadenas de televisión hacen "un show". "A mí ese infotainment no me gusta nada", ha zanjado en la entrevista. 

