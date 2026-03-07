Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Una americana que lleva 10 años en España dicta sentencia sobre el choque cultural con EEUU: "Los españoles valoran la honestidad por encima de la cortesía"
Sociedad
Sociedad

Una americana que lleva 10 años en España dicta sentencia sobre el choque cultural con EEUU: "Los españoles valoran la honestidad por encima de la cortesía"

​Tras una década en Madrid, la norteamericana analiza la forma de ser de los españoles. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Vera Elizabeth, estadounidense que vive en Madrid, se refiere a la sociedad española.
Vera Elizabeth, estadounidense que vive en Madrid, se refiere a la sociedad española.

Empezar de cero en otro país conlleva un proceso de adaptación cultural que puede llegar a ser un auténtico reto. Gran parte de los extranjeros que hacen las maletas para mudarse a España, ya sea por estudios o trabajo, se ven forzados a salir de su zona de confort en muchos ámbitos, pero muy especialmente en el social.

Establecerse en una nueva sociedad y dejar atrás a la familia y a los amigos de toda la vida no es fácil. Cada cultura tiene sus propios códigos de interacción y amoldarse a ellos suele producir cierto nivel de choque cultural

Vera Elizabeth, una estadounidense que lleva 10 años afincada en España, conoce bien esta sensación. A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido comparte con sus seguidores su día a día en Madrid y, en uno de sus últimos vídeos, ha analizado las enormes diferencias de comportamiento entre españoles y estadounidenses.

Del juego 'inofensivo' de las miradas a la honestidad total

Elizabeth afirma que en su país de origen las personas no suelen mirar fijamente, una conducta radicalmente opuesta a lo que ocurre en nuestras calles  "A los españoles les encanta mirar fijamente. No es algo agresivo ni conflictivo, es solo pura curiosidad. En el metro, en la calle, te miran fijamente a la cara", comenta la influencer.

Por otro lado, en algunas ocasiones los extranjeros que acaban de llegar perciben a los españoles como bruscos o descorteses, pero la realidad es otra. Esto ocurre porque muchas personas provienen de sociedades donde se prioriza la cortesía sobre la honestidad; en España, la interacción social suele ser muy directa. 

"Extrema franqueza, sin rodeos. Si no están de acuerdo contigo, te lo dirán directamente, y no es que sean maliciosos, sino que los españoles valoran la honestidad por encima de la cortesía. Una vez que te acostumbras, la honestidad resulta refrescante", complementa. 

Opiniones sobre el aspecto físico, pero sin maldades

Por último, Elizabeth pone sobre la mesa una costumbre muy nuestra que suele descolocar a los foráneos: comentar el aspecto de los demás con total naturalidad. Aclara, eso sí, que nunca se hace con ánimo de ofender.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"A los españoles les encanta comentar tu apariencia. Si no llevas maquillaje, pueden decirte algo como 'hoy no llevas maquillaje'. Les gusta comentar tu pelo o tu cuerpo, incluso tu tono de piel, pero no lo hacen con mala intención, solo es un comentario, simplemente se fijan en tu aspecto", concluye. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en el HuffPost, escribo sobre acontecimientos de interés público que van surgiendo semanalmente.

  

Sobre qué temas escribo

Me apasiona el ámbito deportivo, aunque mi contenido es totalmente variado y va girando en torno a la coyuntura nacional e internacional.

 

Mi trayectoria

Nací en Bogotá, Colombia y estudié comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana. Realicé un máster de marketing deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid. Antes de incorporarme al El Huffpost, trabajé como redactor en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos