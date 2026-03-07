Una americana que lleva 10 años en España dicta sentencia sobre el choque cultural con EEUU: "Los españoles valoran la honestidad por encima de la cortesía"

Empezar de cero en otro país conlleva un proceso de adaptación cultural que puede llegar a ser un auténtico reto. Gran parte de los extranjeros que hacen las maletas para mudarse a España, ya sea por estudios o trabajo, se ven forzados a salir de su zona de confort en muchos ámbitos, pero muy especialmente en el social.

Establecerse en una nueva sociedad y dejar atrás a la familia y a los amigos de toda la vida no es fácil. Cada cultura tiene sus propios códigos de interacción y amoldarse a ellos suele producir cierto nivel de choque cultural.

Vera Elizabeth, una estadounidense que lleva 10 años afincada en España, conoce bien esta sensación. A través de su cuenta de TikTok, la creadora de contenido comparte con sus seguidores su día a día en Madrid y, en uno de sus últimos vídeos, ha analizado las enormes diferencias de comportamiento entre españoles y estadounidenses.

Del juego 'inofensivo' de las miradas a la honestidad total

Elizabeth afirma que en su país de origen las personas no suelen mirar fijamente, una conducta radicalmente opuesta a lo que ocurre en nuestras calles "A los españoles les encanta mirar fijamente. No es algo agresivo ni conflictivo, es solo pura curiosidad. En el metro, en la calle, te miran fijamente a la cara", comenta la influencer.

Por otro lado, en algunas ocasiones los extranjeros que acaban de llegar perciben a los españoles como bruscos o descorteses, pero la realidad es otra. Esto ocurre porque muchas personas provienen de sociedades donde se prioriza la cortesía sobre la honestidad; en España, la interacción social suele ser muy directa.

"Extrema franqueza, sin rodeos. Si no están de acuerdo contigo, te lo dirán directamente, y no es que sean maliciosos, sino que los españoles valoran la honestidad por encima de la cortesía. Una vez que te acostumbras, la honestidad resulta refrescante", complementa.

Opiniones sobre el aspecto físico, pero sin maldades

Por último, Elizabeth pone sobre la mesa una costumbre muy nuestra que suele descolocar a los foráneos: comentar el aspecto de los demás con total naturalidad. Aclara, eso sí, que nunca se hace con ánimo de ofender.

"A los españoles les encanta comentar tu apariencia. Si no llevas maquillaje, pueden decirte algo como 'hoy no llevas maquillaje'. Les gusta comentar tu pelo o tu cuerpo, incluso tu tono de piel, pero no lo hacen con mala intención, solo es un comentario, simplemente se fijan en tu aspecto", concluye.