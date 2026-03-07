Joaquín, ingeniero químico que habla 11 idiomas con soltura: "Mi método es no estudiarlos"

Vivimos en una sociedad que, con el paso de los años, se vuelve cada vez más exigente y competitiva. Los requisitos para acceder a un puesto de trabajo en la mayoría de industrias son cada vez más elevados, lo que ha generado cierta frustración en las nuevas generaciones, quienes a menudo se sienten estancadas ante el arduo panorama del mercado laboral global.

En este contexto, un factor diferencial a la hora de considerar la contratación de un candidato es, sin duda, el dominio de idiomas. Gracias a los avances tecnológicos y a las facilidades de desplazamiento, el mundo se globaliza a un ritmo vertiginoso, y las empresas buscan perfiles capaces de comunicarse con clientes y socios en cualquier rincón del planeta.

La estrategia de Joaquín Curti, políglota argentino

Aunque ya es difícil encontrar personas que dominen tres o cuatro lenguas con fluidez, el caso de Joaquín Curti rompe todas las estadísticas. Este argentino, que actualmente reside en España, domina 11 idiomas en profundidad y se encuentra en pleno proceso de aprendizaje de otros siete.

Ingeniero químico de profesión, Curti se comunica fluidamente en español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, hebreo, sueco, catalán, rumano y neerlandés. Por si fuera poco, ya posee conocimientos básicos de ruso, árabe, mandarín, japonés, húngaro y suomi.

En entrevista con el medio digital The Common Sense, Curti desvela su táctica para lograr controlar esa abrumadora cantidad de lenguas, enfatizando que la clave reside en alejarse de las formas tradicionales de enseñanza académica.

"Mi método es no estudiarlos. Se basa en cómo aprenden los niños los idiomas. Los niños no estudian los idiomas, pasan sus primeros dos, dos años y medio de vida sin estudiar el idioma y es impresionante porque en dos años y medio han adquirido y han recibido un input masivo de ese idioma de una manera natural", afirma.

El políglota detalla que el proceso debe ser orgánico. "El niño escucha, el niño repite, el niño se equivoca, lo corrigen y así aprenden cómo se dicen las cosas; aprende la gramática sin necesidad de estudiarla", complementa. A través de este ciclo de ensayo y error, aprende cómo se dicen las cosas e interioriza la estructura gramatical sin necesidad de abrir un libro de texto. Para Curti, la inmersión y la pérdida del miedo al error son mucho más efectivas que la memorización de reglas.

Pasión por los idiomas

Más allá de la utilidad práctica, Curti manifiesta una profunda fascinación por el campo lingüístico y antropológico. "Me parece fascinante cómo las personas y el ser humano han podido, a lo largo de la historia, crear diferentes formas y diferentes códigos de comunicación como son los lenguajes", agrega.

"Lo que a mí me gusta mucho y me apetece mucho es tratar de descubrir cómo se comunican las personas en otro idioma, en otras partes del mundo, y cómo se transportan esos mensajes o esa información entre las personas de diferentes maneras", concluye.