Una joven española dice cuánto gana en Australia trabajando como temporera y su veredicto es muy claro: "No compensa"

Trabajar en el campo es muy sacrificado, y más cuando las altas temperaturas causan estragos entre los "temporeros", que son las personas que se dedican a la recogida de frutas y verduras durante unas semanas muy concretas del año.

Nerea, una chica española de 27 años que vive en Australia, ha publicado un video contando su experiencia. Y ha contado cuánto ha cobrado por cinco semanas de trabajo "doblando el lomo bajo el sol".

En la primera semana su salario fue de 923 dólares, mientras que en la segunda cayó hasta los 224 dólares. "Es que en vez de una nómina, la jefa nos dio así una limosnita para que pudiéramos comprar arroz y pasta, porque poco más", bromea Nerea.

"Si te pones malo no cobras, no tienes vacaciones, si hace mucho calor no cobras, si llueve no cobras, etcétera", aclara Nerea, sacando a la luz la cruda realidad de los temporeros.

En la tercera semana ganó 898 dólares, mientras que en la cuarta su sueldo fueron 680 dólares. Por la quinta y última semana de trabajo recibió 723 dólares. "Esto hace un total de 3.451,11 dólares netos, que en euros son 2.078 por 5 semanas de trabajar en el campo", revela.

"Económicamente no merece la pena"

Tras desglosar su salario durante las últimas cinco semanas, la conclusión de Nerea es muy clara: "Económicamente no merece la pena, en mi opinión". Sin embargo, aclara que trabajar en el campo para ella "no era solo factor moneys".

"Estamos trabajando con nuestros amigos, este trabajo nos cuenta para la visa", cuenta a en TikTok, donde cuenta con más de 156.000 seguidores. "2.000 euros por 5 semanas de estar doblando el lomo bajo el sol", sentencia antes de despedir el video.

"A ver si también sale en las noticias eso y no solo cifras descomunales de minas y de no sé qué, que me tenéis hasta los... Hasta luego", se despide Nerea, que tras contar su experiencia queda claro que no recomienda trabajar como temporero.