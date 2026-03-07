Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una joven española dice cuánto gana en Australia trabajando como temporera y su veredicto es muy claro: "No compensa"
Una joven española dice cuánto gana en Australia trabajando como temporera y su veredicto es muy claro: "No compensa"

Por cinco semanas "doblando el lomo bajo el sol".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Una mujer agricultora trabajando
Una mujer agricultora trabajando

Trabajar en el campo es muy sacrificado, y más cuando las altas temperaturas causan estragos entre los "temporeros", que son las personas que se dedican a la recogida de frutas y verduras durante unas semanas muy concretas del año.

Nerea, una chica española de 27 años que vive en Australia, ha publicado un video contando su experiencia. Y ha contado cuánto ha cobrado por cinco semanas de trabajo "doblando el lomo bajo el sol".

En la primera semana su salario fue de 923 dólares, mientras que en la segunda cayó hasta los 224 dólares. "Es que en vez de una nómina, la jefa nos dio así una limosnita para que pudiéramos comprar arroz y pasta, porque poco más", bromea Nerea. 

"Si te pones malo no cobras, no tienes vacaciones, si hace mucho calor no cobras, si llueve no cobras, etcétera", aclara Nerea, sacando a la luz la cruda realidad de los temporeros

En la tercera semana ganó 898 dólares, mientras que en la cuarta su sueldo fueron 680 dólares. Por la quinta y última semana de trabajo recibió 723 dólares. "Esto hace un total de 3.451,11 dólares netos, que en euros son 2.078 por 5 semanas de trabajar en el campo", revela. 

"Económicamente no merece la pena"

Tras desglosar su salario durante las últimas cinco semanas, la conclusión de Nerea es muy clara: "Económicamente no merece la pena, en mi opinión". Sin embargo, aclara que trabajar en el campo para ella "no era solo factor moneys".

"Estamos trabajando con nuestros amigos, este trabajo nos cuenta para la visa", cuenta a en TikTok, donde cuenta con más de 156.000 seguidores. "2.000 euros por 5 semanas de estar doblando el lomo bajo el sol", sentencia antes de despedir el video.

"A ver si también sale en las noticias eso y no solo cifras descomunales de minas y de no sé qué, que me tenéis hasta los... Hasta luego", se despide Nerea, que tras contar su experiencia queda claro que no recomienda trabajar como temporero

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

