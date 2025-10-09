'Rolling Stone' elige esta canción como la mejor del siglo XXI y... la polémica está servida

Los listados que encumbran lo mejor y lo peor de un amplio periodo de tiempo nunca salen bien parados. No todo el mundo tiene el mismo gusto ni el mismo criterio y, menos aún en un ámbito como la música, donde incluso las recientes críticas al disco de Taylor Swift se dividen entre los que la encumbran y los que lo califican de pésimo.

A pesar de esto, la revista Rolling Stone continúa con su tradición de elaborar una serie de listados para tratar de poner orden a la ingente producción musical del último siglo. En enero publicaron los mejores discos del siglo y ahora han hecho lo propio con las canciones. Y sí, como era de esperar, no todo el mundo está de acuerdo.

La publicación ha situado la canción Get Ur Freak On de la rapera Missy Elliott lanzada en 2001 como la mejor de todo el siglo. A ella la han seguido otras como Maps de Yeah Yeah Yeahs en segundo lugar, el hit atemporal que es Crazy in love de Beyoncé y Jay-Z en el tercer puesto, el himno de estadios Seven Nation Army de The White Stripes en cuarto lugar o la cruda canción de desamor de Taylor Swift All Too Well, que ocupa el número cinco.

No obstante, la decisión de que se haya elegido Get Ur Freak On, una canción que tuvo un doble disco de platino en EEUU, pero que en los listados europeos —a excepción de Reino Unido y Países Bajos— no llegó a colarse ni en el top 15, ha generado cierto debate. "Es una de esas canciones que instantáneamente suenan como el futuro cuando la escuchas [...] Fue un manifiesto freak ininterrumpido que hizo que el futuro musical sonara infinito", señala Rob Sheffield, periodista de Rolling Stone en un vídeo publicado por la revista.

"¿Quién hizo esta clasificación? ¿La persona con el peor gusto musical del mundo o qué?", "¿Los de Rolling Stone y Billboard no están lo suficientemente cansados como para hacer listas todos los meses?", "Es absolutamente decepcionante" o "Es una auténtica broma" son algunos de los comentarios que ha recibido la publicación en redes sociales.

La polémica crece aún más cuando en el puesto número 11 se incluye el tema Safaera, de Bad Bunny con Ñengo Flow y Jowell y Randy, que precisamente samplea la base con toques de música bhangra india y que el puertorriqueño usó sin el consentimiento de Elliott ni Timbaland, productor de la canción original. Tras una demanda millonaria, los intérpretes de Safaera apenas reciben el 1% de los royalties, según revelaron en una entrevista.

No solo la elección de la que para ellos es "la mejor canción" ha traído cola, sino también los artistas que se han quedado fuera y que van desde Christina Aguilera a Muse, o el orden de las clasificaciones. Por ejemplo, muchos han criticado que la única canción de Amy Winehouse, Back to black, esté en el puesto 46 o que grandes éxitos como Bad Romance de Lady Gaga o Someone like you de Adele no lleguen al top 15.

La presencia española se limita a Rosalía, que ya apareció en el listado de álbumes con El Mal Querer, y que ocupa el puesto 77 con Malamente, así como a la colaboración de Alejandro Sanz con Shakira en La Tortura, también la única canción de la colombiana elegida en el listado, en el puesto 56.