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Rosalía cuenta que sintió ansiedad antes de su concierto en Zúrich y hace esta reflexión sobre sus conciertos
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Rosalía cuenta que sintió ansiedad antes de su concierto en Zúrich y hace esta reflexión sobre sus conciertos

La artista sigue inmersa en la gira 'Lux' que llegará el 30 de marzo a España. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon'
Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon'Gareth Cattermole/Getty Images

Rosalía sigue inmersa en su gira Lux, que arrancó el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) con un despliegue de teatralidad y repasando algunas canciones de su anterior disco, Motomami. La artista ha seguido con sus conciertos en París y este domingo fue el turno de Zúrich (Suiza), donde la cantante se sinceró con sus fans. 

Hacia el final del espectáculo, Rosalía quiso dedicar unas palabras a sus seguidores contando una experiencia personal para hacer ver que pretende que sus conciertos sean un momento de paz y una vía de escape para todas las personas que los están disfrutando. 

"Estaba sintiendo un poco de ansiedad porque me importa mucho esto, actuar e intentar dar lo mejor, tener la mejor energía. Salí a dar un paseo por el lago y había tanta belleza, tan radiante y bonito. Me hizo el día y empecé a sentir tanta paz de manera inmediata", reflexionó la cantante ante sus fans. 

Rosalía destacó que se había sentido "agradecida" de haber podido tener ese momento de paz en la ciudad suiza "Espero que de la misma forma que yo aprecio y me llevaré este momento conmigo, vosotros podáis hacer lo mismo con alguno de los momentos de este concierto", deseó la cantante. 

"Nada me hace más feliz que la posibilidad de ofrecer, quizás, un momento como ese. Un momento en el que podemos estar conectados, sentir, recordar que estamos vivos y que somos afortunados", concluyó la artista dando las gracias de nuevo a sus fans por compartir esa noche con ella. 

Del 'ballet' a la ausencia de El mal querer

Desde que la gira arrancó en Lyon, la puesta en escena del espectáculo ha sido diseccionada al detalle por los seguidores de la cantante. El concierto tiene varios momentos destacados, como la apertura en la que Rosalía aparece bailando ballet sobre unas puntas. 

Por no hablar de la coreografía de La perla, para la que la catalana ha confiado en Dimitris Papaioannou, reconocido por encargarse de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. En un vídeo en su perfil de Instagram, el coreógrafo griego explicó que en la puesta en escena, en la que Rosalía juega con las luces, el blanco y el negro, hay referencias desde la Venus de Milo hasta el personaje de Rita Hayworth en Gilda. 

Algunos seguidores también vieron en la coreografía, especialmente en la colocación de las manos de los bailarines sobre el rostro de la cantante, una referencia al videoclip de Pienso en tu mirá, aunque parece que es simplemente una coincidencia. 

De hecho, El mal querer, disco al que pertenece este tema, es el gran ausente de la gira Lux ya que Rosalía no ha incluido ninguna canción de este álbum para sorpresa de todos sus fans, que esperaban que la artista rescatara alguno de los temas combinándolos con las canciones de su nuevo trabajo. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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