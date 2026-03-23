Rosalía cuenta que sintió ansiedad antes de su concierto en Zúrich y hace esta reflexión sobre sus conciertos

Rosalía sigue inmersa en su gira Lux, que arrancó el pasado 16 de marzo en Lyon (Francia) con un despliegue de teatralidad y repasando algunas canciones de su anterior disco, Motomami. La artista ha seguido con sus conciertos en París y este domingo fue el turno de Zúrich (Suiza), donde la cantante se sinceró con sus fans.

Hacia el final del espectáculo, Rosalía quiso dedicar unas palabras a sus seguidores contando una experiencia personal para hacer ver que pretende que sus conciertos sean un momento de paz y una vía de escape para todas las personas que los están disfrutando.

"Estaba sintiendo un poco de ansiedad porque me importa mucho esto, actuar e intentar dar lo mejor, tener la mejor energía. Salí a dar un paseo por el lago y había tanta belleza, tan radiante y bonito. Me hizo el día y empecé a sentir tanta paz de manera inmediata", reflexionó la cantante ante sus fans.

Rosalía destacó que se había sentido "agradecida" de haber podido tener ese momento de paz en la ciudad suiza "Espero que de la misma forma que yo aprecio y me llevaré este momento conmigo, vosotros podáis hacer lo mismo con alguno de los momentos de este concierto", deseó la cantante.

"Nada me hace más feliz que la posibilidad de ofrecer, quizás, un momento como ese. Un momento en el que podemos estar conectados, sentir, recordar que estamos vivos y que somos afortunados", concluyó la artista dando las gracias de nuevo a sus fans por compartir esa noche con ella.

Del 'ballet' a la ausencia de El mal querer

Desde que la gira arrancó en Lyon, la puesta en escena del espectáculo ha sido diseccionada al detalle por los seguidores de la cantante. El concierto tiene varios momentos destacados, como la apertura en la que Rosalía aparece bailando ballet sobre unas puntas.

Por no hablar de la coreografía de La perla, para la que la catalana ha confiado en Dimitris Papaioannou, reconocido por encargarse de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. En un vídeo en su perfil de Instagram, el coreógrafo griego explicó que en la puesta en escena, en la que Rosalía juega con las luces, el blanco y el negro, hay referencias desde la Venus de Milo hasta el personaje de Rita Hayworth en Gilda.

Algunos seguidores también vieron en la coreografía, especialmente en la colocación de las manos de los bailarines sobre el rostro de la cantante, una referencia al videoclip de Pienso en tu mirá, aunque parece que es simplemente una coincidencia.

De hecho, El mal querer, disco al que pertenece este tema, es el gran ausente de la gira Lux ya que Rosalía no ha incluido ninguna canción de este álbum para sorpresa de todos sus fans, que esperaban que la artista rescatara alguno de los temas combinándolos con las canciones de su nuevo trabajo.