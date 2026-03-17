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De 'Lux' a recuperar temas de su primer disco pasando por 'Motomami' pero con un sonado ninguneo: el 'setlist' del primer concierto de la gira de Rosalía
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De 'Lux' a recuperar temas de su primer disco pasando por 'Motomami' pero con un sonado ninguneo: el 'setlist' del primer concierto de la gira de Rosalía

Este 16 de marzo, la catalana ha dado el pistoletazo de salida al 'Lux Tour' en Lyon.

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía en el primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon.
Rosalía en el primer concierto de la gira 'Lux' en Lyon.EFE/X de Lux Tour

Las expectativas eran muy altas y Rosalía no decepcionó. La catalana dio este lunes el pistoletazo de salida al Lux Tour con su concierto en el LDLC Arena de Lyon (Francia) con su show más teatral, en el que intercalaba pura performance con ballet o con momentos de rave, como ya adelantó con su versión tecno de Berghain. 

Todo ello envuelto en una puesta en escena grandilocuente acompañada de la orquesta Heritage (la misma que la acompañó en su espectacular Berghain en los premios BRIT) con la que se aleja de ese minimalismo blanco sin músicos de Motomami que tantas críticas le costó y apuesta, como ella misma avanzó, por un maximalismo místico.

En los vídeos compartidos por los seguidores se puede ver a la artista con distintos tocados e incluso hacer twerk con una peluca empolvada, así con cambios de vestuario que la ubicaban como una suerte de escultura clásica para cantar La Perla o como una Mona Lisa fotografiada por los espectadores en la versión sorpresa del directo de I can't take my eyes off you.

La artista ha estructurado su show en cuatro actos, además de una obertura por parte de la orquesta, un intermezzo siguiendo la estructura operística y clásica que estructuró su cuarto trabajo de estudio. De hecho, el concierto simuló un todo donde repasó todo su nuevo disco con canciones de trabajos anteriores, pero que mantenía el principio y el final de ese Lux: comenzó con Sexo, violencia y llantas y acabó con Magnolias.

¿Olvidado El Mal Querer?

Pero si algo ha sorprendido a sus seguidores ha sido el setlist elegido por la artista, ya que ha dejado totalmente de lado el disco que le dio la fama: El Mal Querer. Ni Malamente, ni temas como Bagdad o Di mi nombre formaron parte del listado de canciones de este primer directo, donde el único guiño a este trabajo fue De Madrugá que, aunque sea un tema incluido en Lux, se presentó durante la gira de este segundo disco y para la que ha recreado la misma puesta en escena.

Esto no significa que Rosalía se haya olvidado de "tanto mirar pa'trás" como reza la mencionada canción, ya que recupera buena parte de los hits de Motomami como Saoko, Bizcochito, La fama o La combi Versace y tampoco olvida grandes hits como Despechá o la colaboración con Bad Bunny La noche de anoche. 

Para sorpresa de todos, también recupera una canción de su primer disco Los Ángeles: El redentor, una saeta con la que Rosalía ya invocaba a su vertiente más religiosa mucho antes de Lux.

Este fue el setlist completo, por actos, del concierto en Lyon de Rosalía, el primero de su Lux Tour, ya solo queda saber si habrá algún cambio para su próxima parada en España o para los siguientes directos:

Obertura orquestal

Acto I:

  • Sexo, Violencia y Llantas
  • Reliquia
  • Porcelana
  • Divinize
  • Mio Cristo Piange Diamanti

Acto II:

  • Berghain
  • Saoko
  • La fama
  • La Combi Versace
  • De Madrugá
  • Jeanne

Acto III:

  • El Redentor
  • Can't take my eyes off you
  • Confessional Engagement
  • La perla
  • Sauvignon Blanc
  • La Yugular

Intermezzo:

  • Dios es un Stalker
  • Memória
  • Rumba del Perdón
  • Cuuuuuuuuuute

Acto IV:

  • La noche de anoche
  • Bizcochito
  • Despechá
  • Novia robot
  • Fou 'ranni

Encore:

  • Magnolias
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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