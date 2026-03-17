De 'Lux' a recuperar temas de su primer disco pasando por 'Motomami' pero con un sonado ninguneo: el 'setlist' del primer concierto de la gira de Rosalía

Las expectativas eran muy altas y Rosalía no decepcionó. La catalana dio este lunes el pistoletazo de salida al Lux Tour con su concierto en el LDLC Arena de Lyon (Francia) con su show más teatral, en el que intercalaba pura performance con ballet o con momentos de rave, como ya adelantó con su versión tecno de Berghain.

Todo ello envuelto en una puesta en escena grandilocuente acompañada de la orquesta Heritage (la misma que la acompañó en su espectacular Berghain en los premios BRIT) con la que se aleja de ese minimalismo blanco sin músicos de Motomami que tantas críticas le costó y apuesta, como ella misma avanzó, por un maximalismo místico.

En los vídeos compartidos por los seguidores se puede ver a la artista con distintos tocados e incluso hacer twerk con una peluca empolvada, así con cambios de vestuario que la ubicaban como una suerte de escultura clásica para cantar La Perla o como una Mona Lisa fotografiada por los espectadores en la versión sorpresa del directo de I can't take my eyes off you.

La artista ha estructurado su show en cuatro actos, además de una obertura por parte de la orquesta, un intermezzo siguiendo la estructura operística y clásica que estructuró su cuarto trabajo de estudio. De hecho, el concierto simuló un todo donde repasó todo su nuevo disco con canciones de trabajos anteriores, pero que mantenía el principio y el final de ese Lux: comenzó con Sexo, violencia y llantas y acabó con Magnolias.

¿Olvidado El Mal Querer?

Pero si algo ha sorprendido a sus seguidores ha sido el setlist elegido por la artista, ya que ha dejado totalmente de lado el disco que le dio la fama: El Mal Querer. Ni Malamente, ni temas como Bagdad o Di mi nombre formaron parte del listado de canciones de este primer directo, donde el único guiño a este trabajo fue De Madrugá que, aunque sea un tema incluido en Lux, se presentó durante la gira de este segundo disco y para la que ha recreado la misma puesta en escena.

Esto no significa que Rosalía se haya olvidado de "tanto mirar pa'trás" como reza la mencionada canción, ya que recupera buena parte de los hits de Motomami como Saoko, Bizcochito, La fama o La combi Versace y tampoco olvida grandes hits como Despechá o la colaboración con Bad Bunny La noche de anoche.

Para sorpresa de todos, también recupera una canción de su primer disco Los Ángeles: El redentor, una saeta con la que Rosalía ya invocaba a su vertiente más religiosa mucho antes de Lux.

Este fue el setlist completo, por actos, del concierto en Lyon de Rosalía, el primero de su Lux Tour, ya solo queda saber si habrá algún cambio para su próxima parada en España o para los siguientes directos:

Obertura orquestal

Acto I:

Sexo, Violencia y Llantas

Reliquia

Porcelana

Divinize

Mio Cristo Piange Diamanti

Acto II:

Berghain

Saoko

La fama

La Combi Versace

De Madrugá

Jeanne

Acto III:

El Redentor

Can't take my eyes off you

Confessional Engagement

La perla

Sauvignon Blanc

La Yugular

Intermezzo:

Dios es un Stalker

Memória

Rumba del Perdón

Cuuuuuuuuuute

Acto IV:

La noche de anoche

Bizcochito

Despechá

Novia robot

Fou 'ranni

Encore: