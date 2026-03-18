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"Dulzura para la dulzura": el coreógrafo de Rosalía explica en qué se inspiró para la comentada puesta en escena de 'La Perla' en el 'Lux tour'
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"Dulzura para la dulzura": el coreógrafo de Rosalía explica en qué se inspiró para la comentada puesta en escena de 'La Perla' en el 'Lux tour'

La artista ha dado el pistoletazo de salida a su gira en Lyon (Francia).

Marina Prats
Marina Prats
Rosalía durante la actuación de 'La Perla' en el 'Lux Tour' en Lyon.
Rosalía durante la actuación de 'La Perla' en el 'Lux Tour' en Lyon.YouTube

El Lux Tour ya ha comenzado. Rosalía se subió al escenario del LDLC Arena de Lyon este lunes 16 de marzo para dar el pistoletazo de salida a su gira mundial, con la que pasará por Madrid y Barcelona a finales de marzo y principios de abril, y a lo largo de la 1h 40 minutos que duró el espectáculo dejó cantidad de momentos que han sido muy comentados por sus seguidores, aunque también se dejó parte de su repertorio.

La catalana instaló un confesionario para que algunos fans subieran a contarles sus anécdotas con sus exparejas antes de interpretar La Perla, pero fue durante su actuación cuando la artista protagonizó uno de las instantáneas más compartida en redes sociales.

La Perla es una de las canciones más coreadas de este Lux y su actuación en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en la que evocaba el mito de La princesa y el guisante con una perla enorme debajo de una pila de colchones, ya había puesto el listón alto. 

Sin embargo, para su tour Rosalía decidió jugar con únicamente dos colores: el negro y el blanco. Se desnudó de cintura para arriba, quedándose en sujetador blanco y con guantes largos negros que movía delante de dos círculos blancos. 

De cintura para abajo la acompañaban varios bailarines, totalmente de negro con guantes largos blancos que colocaban sus manos como si una falda o la base de una escultura se tratase, que la alzaban, la rodeaban y hacían gestos acorde al despecho de la canción como cortes de manga.

Ahora, el coreógrafo de la artista para esta actuación, Dimitris Papaioannou, reconocido por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, ha revelado la inspiración que ha tomado para coreografiar esta canción de la artista, donde manda numerosas pullas a su ex.

En un vídeo, compartido en la cuenta de Instagram del coreógrafo griego, con el mensaje "dulzura para dulzura" ha repasado las distintas influencias como la icónica Venus de Milo, el personaje de Rita Hayworth en Gilda (1946) y, por supuesto, referencias religiosas a distintas vírgenes.

La artista, que ha asegurado inspirarse en numerosas santas para cada canción de su disco, para esta canción lo hizo en Santa Fabiola de Roma, tal y como contó en el programa de Jimmy Fallon: "Está inspirada en Santa Fabiola; ella tenía un marido que era 'un perla' y dije: ¿Porqué no hacer una canción desde eso?".

No obstante, para esta actuación  —que parte recuerdan a las comparaciones religiosas que ya había hecho al jugar con las manos alrededor de su rostro en videoclips como el de Pienso en tu mirá, de El Mal Querer— el griego ha asegurado inspirarse en la virgen francesa Nuestra Señora de Lourdes, conocida por sus milagros, y Nuestra Señora de Guadalupe, con doble en Extremadura y en México.

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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