"Dulzura para la dulzura": el coreógrafo de Rosalía explica en qué se inspiró para la comentada puesta en escena de 'La Perla' en el 'Lux tour'

El Lux Tour ya ha comenzado. Rosalía se subió al escenario del LDLC Arena de Lyon este lunes 16 de marzo para dar el pistoletazo de salida a su gira mundial, con la que pasará por Madrid y Barcelona a finales de marzo y principios de abril, y a lo largo de la 1h 40 minutos que duró el espectáculo dejó cantidad de momentos que han sido muy comentados por sus seguidores, aunque también se dejó parte de su repertorio.

La catalana instaló un confesionario para que algunos fans subieran a contarles sus anécdotas con sus exparejas antes de interpretar La Perla, pero fue durante su actuación cuando la artista protagonizó uno de las instantáneas más compartida en redes sociales.

La Perla es una de las canciones más coreadas de este Lux y su actuación en el The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en la que evocaba el mito de La princesa y el guisante con una perla enorme debajo de una pila de colchones, ya había puesto el listón alto.

Sin embargo, para su tour Rosalía decidió jugar con únicamente dos colores: el negro y el blanco. Se desnudó de cintura para arriba, quedándose en sujetador blanco y con guantes largos negros que movía delante de dos círculos blancos.

De cintura para abajo la acompañaban varios bailarines, totalmente de negro con guantes largos blancos que colocaban sus manos como si una falda o la base de una escultura se tratase, que la alzaban, la rodeaban y hacían gestos acorde al despecho de la canción como cortes de manga.

Ahora, el coreógrafo de la artista para esta actuación, Dimitris Papaioannou, reconocido por la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004, ha revelado la inspiración que ha tomado para coreografiar esta canción de la artista, donde manda numerosas pullas a su ex.

En un vídeo, compartido en la cuenta de Instagram del coreógrafo griego, con el mensaje "dulzura para dulzura" ha repasado las distintas influencias como la icónica Venus de Milo, el personaje de Rita Hayworth en Gilda (1946) y, por supuesto, referencias religiosas a distintas vírgenes.

La artista, que ha asegurado inspirarse en numerosas santas para cada canción de su disco, para esta canción lo hizo en Santa Fabiola de Roma, tal y como contó en el programa de Jimmy Fallon: "Está inspirada en Santa Fabiola; ella tenía un marido que era 'un perla' y dije: ¿Porqué no hacer una canción desde eso?".

No obstante, para esta actuación —que parte recuerdan a las comparaciones religiosas que ya había hecho al jugar con las manos alrededor de su rostro en videoclips como el de Pienso en tu mirá, de El Mal Querer— el griego ha asegurado inspirarse en la virgen francesa Nuestra Señora de Lourdes, conocida por sus milagros, y Nuestra Señora de Guadalupe, con doble en Extremadura y en México.