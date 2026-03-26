Rosalía tranquiliza a sus fans y agradece la comprensión tras cancelar su concierto en Milán

Rosalía vivió en la noche del miércoles una situación a la que no había tenido que enfrentarse hasta ahora en su carrera. La artista se vio obligada a parar el concierto de su gira Lux en Milán, retirarse del escenario y cancelar el espectáculo tras sufrir una intoxicación alimentaria.

La cantante intentó seguir, pero fue imposible. "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo", explicó entre lágrimas a sus fans.

"Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor", se lamentó Rosalía.

Este jueves, la cantante ha compartido una imagen suya en stories en la que aparece en una camilla y en la que agradece a sus fans la comprensión, destacando que está mejorando. "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todo el mundo que estaba allí", destacó Rosalía.

"Grazie Milano", añadió la artista, que cuando se despidió del escenario manifestó su deseo de poder volver a la ciudad italiana "en mejores condiciones" para poder ofrecer a sus fans un concierto digno del nivel de la gira y con toda la energía posible.

La próxima parada en la gira de la cantante es Madrid, donde Rosalía dará cuatro conciertos en el Movistar Arena. El primero el lunes 30 de marzo, seguido de tres espectáculos el 1, 3 y 4 de abril. Con este mensaje, los fans que estuvieran algo inquietos tras la cancelación del concierto de Milán pueden estar tranquilos gracias a las palabras de Rosalía.

Las entradas para los conciertos de Lux en España se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta los tíquets. No solo las cuatro fechas de Madrid, sino también los cuatro espectáculos que tiene previstos en Barcelona entre el 13 y el 18 de abril.