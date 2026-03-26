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Rosalía tranquiliza a sus fans y agradece la comprensión tras cancelar su concierto en Milán
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Rosalía tranquiliza a sus fans y agradece la comprensión tras cancelar su concierto en Milán

La artista sufrió una intoxicación alimentaria y tuvo que parar el espectáculo. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, en la alfombra roja de los premios BRIT en febrero
Rosalía, en la alfombra roja de los premios BRIT en febreroBillboard via Getty Images

Rosalía vivió en la noche del miércoles una situación a la que no había tenido que enfrentarse hasta ahora en su carrera. La artista se vio obligada a parar el concierto de su gira Lux en Milán, retirarse del escenario y cancelar el espectáculo tras sufrir una intoxicación alimentaria. 

La cantante intentó seguir, pero fue imposible. "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo", explicó entre lágrimas a sus fans. 

"Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor", se lamentó Rosalía. 

Este jueves, la cantante ha compartido una imagen suya en stories en la que aparece en una camilla y en la que agradece a sus fans la comprensión, destacando que está mejorando. "Me encuentro mejor. Muchas gracias por todo el amor y la comprensión de todo el mundo que estaba allí", destacó Rosalía.

"Grazie Milano", añadió la artista, que cuando se despidió del escenario manifestó su deseo de poder volver a la ciudad italiana "en mejores condiciones" para poder ofrecer a sus fans un concierto digno del nivel de la gira y con toda la energía posible. 

La próxima parada en la gira de la cantante es Madrid, donde Rosalía dará cuatro conciertos en el Movistar Arena. El primero el lunes 30 de marzo, seguido de tres espectáculos el 1, 3 y 4 de abril. Con este mensaje, los fans que estuvieran algo inquietos tras la cancelación del concierto de Milán pueden estar tranquilos gracias a las palabras de Rosalía. 

Las entradas para los conciertos de Lux en España se agotaron a los pocos minutos de salir a la venta los tíquets. No solo las cuatro fechas de Madrid, sino también los cuatro espectáculos que tiene previstos en Barcelona entre el 13 y el 18 de abril. 

Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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