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Rosalía para su concierto en seco, revela lo que le pasa en pleno escenario y deja en el aire su actuación en Madrid
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Rosalía para su concierto en seco, revela lo que le pasa en pleno escenario y deja en el aire su actuación en Madrid

La artista se vio obligada a interrumpir su show en Milán tras confesar que sufría una "intoxicación alimentaria muy grave" y ahora crecen las dudas sobre su próxima cita en el Movistar Arena.

Israel Molina Gómez
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Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon'
Rosalía, en su primer concierto de la gira 'Lux' en 'Lyon'Gareth Cattermole/Getty Images

La noche en Milán avanzaba como una más dentro del LUX Tour… hasta que todo se detuvo. Sin previo aviso, con el público todavía metido de lleno en el espectáculo, Rosalía frenó el concierto en seco cuando apenas se había superado la mitad del show. Lo que parecía una actuación más terminó convirtiéndose en una escena inesperada que dejó al recinto en silencio y con muchas preguntas en el aire.

Durante unos minutos, nadie sabía si el concierto continuaría o no. La artista desapareció del ritmo habitual del espectáculo y, poco después, explicó lo que estaba ocurriendo. "Intenté hacer este espectáculo desde el principio a pesar de estar enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy grave e intenté aguantar hasta el final, pero me siento fatal", confesó ante un público que pasó rápidamente de la euforia a la preocupación.

"Estoy aquí en el suelo, esforzándome al máximo"

Lejos de ocultar la situación, Rosalía habló con total claridad sobre su estado físico, dejando una de las imágenes más impactantes de la gira. "He estado vomitando entre bastidores y de verdad quiero dar el mejor espectáculo posible, y básicamente estoy aquí, en el suelo, esforzándome al máximo", explicó.

El intento de seguir adelante fue evidente. Durante unos minutos, el concierto continuó, aunque ya con otra energía. La exigencia física del show -coreografías, desplazamientos constantes y potencia vocal- hacía prácticamente imposible mantener el nivel habitual en esas condiciones.

"Puedo intentar continuar, pero en algún momento tendré que parar. Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentando, voy a darlo todo, pero si tenemos que parar, puede que tengamos que hacerlo si físicamente no puedo continuar. Tengo dolor", añadió sobre el escenario, anticipando lo que acabaría ocurriendo.

Un final abrupto y un público en vilo

Finalmente, el concierto no pudo completarse. La actuación quedó interrumpida cuando aún faltaba parte del repertorio, en un desenlace tan poco habitual como revelador. La primera mitad del show había transcurrido con normalidad, lo que hizo todavía más evidente el contraste con ese final abrupto.

El público reaccionó con comprensión ante una situación que se percibía como límite. Más allá del desconcierto inicial, la sensación general fue que la artista había intentado sostener el espectáculo hasta donde el cuerpo le permitió.

Madrid, en el aire

Tras lo ocurrido, la incertidumbre se traslada ahora a las próximas fechas de la gira. Por el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que aclare su estado ni posibles cambios en el calendario, lo que ha incrementado las dudas entre los fans.

El LUX Tour tiene su siguiente parada el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, una de las citas más esperadas del recorrido europeo. A día de hoy, el concierto sigue programado, pero el episodio vivido en Milán ha encendido todas las alarmas.

La propia Rosalía puso nombre a lo ocurrido: una intoxicación alimentaria grave que podría requerir varios días de recuperación. En una gira de esta exigencia, donde cada actuación implica un desgaste físico constante, cualquier contratiempo puede alterar los planes.

Por ahora, no hay confirmación oficial de cambios. Pero tras lo vivido en Milán, la gran pregunta ya está sobre la mesa: si podrá llegar a tiempo para Madrid.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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