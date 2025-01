'Salve María' sorprende en unos premios Feroz que consagran al cine catalán y a 'Querer'

Salve María, la película de Mar Coll sobre la maternidad ha sido la sorpresa de los Feroz 2025, al llevarse el premio a la mejor película de drama, en unos galardones que consagraron al cine catalán y a la serie Querer sobre la violencia sexual dentro del matrimonio.

Los Feroz también confirmaron el fenómeno de Casa en flames, de Dani de la Orden, la película catalana más taquillera de la historia, que se aupó con el premio a la mejor comedia.

Salve María se impuso como mejor drama a otras grandes películas como La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, Los destellos de Pilar Palomero, La Virgen Roja de Paula Ortiz o La Estrella azul de Javier Macipe.

A recoger el premio subió todo el equipo de la película, que se mostró muy emocionado y sobresaltado, especialmente la actriz protagonista de la película, Laura Weissmahr, con lágrimas en los ojos.

La productora María Zamora agradeció el trabajo de la directora Mar Coll por su "valentía" al ponerse "al frente de este viaje" y a todas las productoras por confiar en la película, que obtuvo solo un Feroz más en la gala, el de Mejor Cartel.

"Durante mucho tiempo la maternidad ha estado secuestrada por un constructo social que la alejaba de cualquier imperfección. Gracias a novelas como las de Katixa Aguirre, en la que está basada esta película, algunas podemos encontrar respuestas a todos los claroscuros que se confrontan al acontecimiento de crear una vida", dijo.

El cine catalán se llevó otro de los grandes premios de la noche con la película de Dani de la Orden, que subió a agradecer el premio con parte del equipo de la película y pidió a los guionistas que se incorporasen también al escenario.

"Yo sin los guionistas no soy absolutamente nada, ya sabéis lo jodido que es hacer una muy buena comedia", dijo.

Casa en flames también se llevó el premio a mejor guión para Eduard Sola y el de mejor actriz protagonista para Emma Vilarasau, que se mostró encantada de interpretar a una madre "tan poliédrica, tan patética, pintoresca y con tantas canas".

La actriz catalana dejó además un mensaje al juez Carretero, que investiga al expolítico Íñigo Errejón por agresión sexual, y mencionó su "penosa actuación" tras las críticas recibidas por el interrogatorio a Elisa Mouliáa.

"En mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Y si se le critica, uno se lo come y se lo calla. Que eso es libertad de expresión", dijo despertando la ovación del público del Pazo de Pontevedra.

El premio al mejor actor protagonista fue para el también catalán Eduard Fernández por su trabajo en Marco, de Aitor Arregui y Jon Garaño.

Fernández, que recibe su segundo premio Feroz tras el que obtuvo en 2021 por la serie 30 monedas, agradeció el galardón a los guionistas de Marco porque para "tener un gran personaje hay que escribirlo".

"He hecho el papel de un farsante, aquí sabemos un poco de eso. No es un tema que esté en boga, no es lo que se lleva. Pero he hecho de alguien que ha mentido toda su vida sin llevarse un duro. Me parece un farsante poético. Intenté escarbar en este señor para ver que había detrás de sus ojos. Es un gran personaje, muchas gracias por esta oportunidad", dijo.

Otro de los triunfadores de la noche fue Pedro Almodóvar, que logró el premio a la Mejor Dirección por La habitación de al lado, película por la que Alberto Iglesias se llevó también el premio a la Mejor Música.

"He recibido muchos premios a lo largo de mi carrera, más de los que hubiera soñado", dijo el cineasta manchego, que quiso dedicar el galardón al homenajeado este año, Jaime Chávarri, con quien trabajó hace años en el programa de televisión Tatuaje, junto a la actriz recientemente fallecida Marisa Paredes.

Nada más pronunciar su nombre para dedicar el premio a la actriz, todos los asistentes del Pazo da Cultura de Pontevedra se han puesto en pie en un gran aplauso.

Almodóvar recogió las palabras de Vilarasau y también criticó a Carretero: "los Feroz se caracterizan por esas cosas. Si alguien hace mal su trabajo, tiene que aceptar la crítica, o sea que a criticarlos".

En la gala también se lanzaron discursos en contra de la xenofobia, de la extrema derecha -con menciones e indirectas a Trump y Elon Musk-, o contra la violencia de género.

En cuanto a las interpretaciones de reparto, los Feroz galardonaron a la actriz Clara Segura por su papel en El 47 y al actor Óscar de la Fuente por su rol en 'La casa'.

En series, los premios de reparto fueron para la actriz Nora Navas por su interpretación en Yo, adicto y Pol López por Nos vemos en otra vida.

Además del premio a la mejor serie dramática, la serie Querer de Alauda Ruiz de Azúa -sobre la violencia sexual dentro del matrimonio- se alzó también con los galardones al Mejor Guion y a la Mejor Actriz Protagonista, que ha sido para Nagore Aranburu; mientras que el de mejor actor ha recaído en Oriol Pla por Yo, adicto.

El premio a la Mejor de Comedia fue para Celeste, la serie creada por Diego San José en torno al personaje de una inspectora de la Agencia Tributaria.

La edición de estos premios Feroz han servido para demostrar el empuje y peso que tiene el cine catalán, ya que muchos de los premios han recaído en producciones y artistas de esa comunidad.

Además de los citados, los premios Arrebato han sido para las películas Polvo serán, de Carlos Marques Marcet; y The Human Hibernation, de Anna Cornudella Castro.