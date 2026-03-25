Shakira anuncia tres nuevos conciertos para su residencia en Madrid: estas son las fechas y cuándo comprar las entradas

Las cifras que traerá la residencia de Shakira en Madrid no dejan de crecer. Después de agotar las entradas de la preventa para fans registrados en su página web este martes, la colombiana ha ampliado con otras tres nuevas fechas para su estancia en Madrid, la única de Europa.

Serán los días 2, 3 y 4 de octubre, que se suman a sus conciertos de las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre como parte de esta parada en Madrid de Las mujeres ya no lloran World Tour.

Con estas nueve fechas, la artista amplía su residencia en el Estadio Shakira, que construirá en el espacio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde y que contará con una capacidad para 50.000 personas para cada directo. Además, este espacio ofrecerá una amplia oferta gastronómica con todo tipo de comida latina, así como espacio para niños o un espacio de conferencias, que estará abierto 12 horas cada día, hasta la medianoche.

El Macondo Park, Macondito y todas las sorpresas que deparará la instalación que anunció el pasado 23 de marzo formarán parte de una plataforma cultural bajo el nombre ES LATINA para "celebrar e integrar el arte en la vida cotidiana".

Además, desde la artista han anunciado que "en los próximos meses se irán conociendo nuevos detalles, incluyendo artistas invitados y sorpresas especiales que formarán parte de esta experiencia única".

Cuándo salen y cómo comprar las entradas para los conciertos de Shakira

Este 25 de marzo, arranca la preventa de Santander Smusic y el jueves 26 de marzo lo hará la preventa Live Nation. Ambas se realizarán por tramos, en función de las fechas:

A las 10:00h se abrirá para los días 25, 26 y 27 de septiembre.

A las 10:30h estará disponible para los días 2, 3 y 4 de octubre.

A las 12:00h para los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La venta general del 27 de marzo también se desbloqueará por los mismos tramos. A partir de las 10:00h se podrán comprar las entradas para los días 25, 26 y 27 de septiembre a las 10.00h; a las 10:30h para los días 2, 3 y 4 de octubre y a las 12:00h para los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Los precios de las entradas oscilan entre los 73,50 y los 1.000 euros de los paquetes VIP, mientras que las entradas de pista se encuentran entre 119 y 181,50 euros.