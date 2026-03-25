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Shakira anuncia tres nuevos conciertos para su residencia en Madrid: estas son las fechas y cuándo comprar las entradas
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Shakira anuncia tres nuevos conciertos para su residencia en Madrid: estas son las fechas y cuándo comprar las entradas

La colombiana suma ya nueve fechas en el Estadio Shakira, que construirá en el espacio Iberdrola Music en el distrito de Villaverde.

Marina Prats
Marina Prats
Shakira en una imagen promocional de 'Las mujeres ya no lloran World tour'.
Shakira en una imagen promocional de 'Las mujeres ya no lloran World tour'.Chris Cornejo

Las cifras que traerá la residencia de Shakira en Madrid no dejan de crecer. Después de agotar las entradas de la preventa para fans registrados en su página web este martes, la colombiana ha ampliado con otras tres nuevas fechas para su estancia en Madrid, la única de Europa. 

Serán los días 2, 3 y 4 de octubre, que se suman a sus conciertos de las noches del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre como parte de esta parada en Madrid de Las mujeres ya no lloran World Tour.

Con estas nueve fechas, la artista amplía su residencia en el Estadio Shakira, que construirá en el espacio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde y que contará con una capacidad para 50.000 personas para cada directo. Además, este espacio ofrecerá una amplia oferta gastronómica con todo tipo de comida latina, así como espacio para niños o un espacio de conferencias, que estará abierto 12 horas cada día, hasta la medianoche. 

El Macondo Park, Macondito y todas las sorpresas que deparará la instalación que anunció el pasado 23 de marzo formarán parte de una plataforma cultural bajo el nombre ES LATINA para "celebrar e integrar el arte en la vida cotidiana". 

Además, desde la artista han anunciado que "en los próximos meses se irán conociendo nuevos detalles, incluyendo artistas invitados y sorpresas especiales que formarán parte de esta experiencia única".

Cuándo salen y cómo comprar las entradas para los conciertos de Shakira

Este 25 de marzo, arranca la preventa de Santander Smusic y el jueves 26 de marzo lo hará la preventa Live Nation. Ambas se realizarán por tramos, en función de las fechas: 

  • A las 10:00h se abrirá para los días 25, 26 y 27 de septiembre.
  • A las 10:30h estará disponible para los días 2, 3 y 4 de octubre.
  • A las 12:00h para los días 18, 19 y 20 de septiembre.

La venta general del 27 de marzo también se desbloqueará por los mismos tramos. A partir de las 10:00h se podrán comprar las entradas para los días 25, 26 y 27 de septiembre a las 10.00h; a las 10:30h para los días 2, 3 y 4 de octubre y a las 12:00h para los días 18, 19 y 20 de septiembre.

Los precios de las entradas oscilan entre los 73,50 y los 1.000 euros de los paquetes VIP, mientras que las entradas de pista se encuentran entre 119 y 181,50 euros.

Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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