Entradas para los conciertos de Shakira en Madrid: los precios costarán entre 73 y 1.000 euros

La residencia europea de Shakira en Madrid ya tiene precios oficiales y ha generado una gran expectación desde el inicio de la preventa. La cantante ofrecerá seis conciertos en septiembre dentro de su gira Las Mujeres Ya No Lloran Tour, con entradas que oscilan entre los 73,50 euros y los 1.000 euros en los paquetes VIP más exclusivos.

El anuncio llega después de que la artista confirmara que la capital española será la sede de su residencia europea, un formato que incluirá espectáculos, actividades paralelas y un recinto diseñado específicamente para la ocasión.

Las primeras entradas se han puesto a la venta en preventa para los fans registrados, lo que ha permitido conocer la estructura de precios. Las localidades más económicas corresponden a las gradas más alejadas del escenario, mientras que las opciones premium incluyen acceso anticipado, zonas exclusivas y experiencias adicionales durante el evento.

Precios de las entradas

Los precios se dividen en varias categorías según la ubicación y la experiencia incluida. Las entradas más económicas, entre 73,50 y 158,50 euros, corresponden a las gradas, tanto en la zona superior como en la inferior, con diferentes niveles de proximidad al escenario.

La entrada general de pista tiene un coste de 119 euros, mientras que el acceso Front Stage, situado en la zona más cercana al escenario, asciende a 181,50 euros. Además, la organización ha habilitado entradas Platinum Oficiales, cuyos precios varían entre 119 y 448,50 euros dependiendo de la demanda y la ubicación.

Los paquetes VIP arrancan en 328,50 euros e incluyen acceso temprano al recinto, entrada en pista, acreditación y merchandising exclusivo. En el extremo superior se encuentra el paquete más completo, valorado en 1.000 euros, que ofrece acceso a terraza VIP, zonas de jardín, área reservada en pista, aseos exclusivos y una oferta gastronómica y de bebidas incluida durante todo el evento.

Un estadio temporal para la residencia europea

Los conciertos se celebrarán en el denominado “Estadio Shakira”, un recinto temporal que se construirá dentro del espacio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde.

La organización dispone de 128 días para completar la construcción del recinto antes del primer concierto. Según los promotores, el espacio estará acondicionado específicamente para esta residencia y contará con planes de movilidad para facilitar el acceso de los asistentes.

Seis conciertos y posibilidad de ampliar fechas

Por el momento, se han confirmado seis actuaciones programadas para septiembre, aunque la organización no descarta añadir nuevas fechas si la demanda lo requiere. Cada noche se espera la asistencia de unas 50.000 personas, lo que supondría alrededor de 300.000 entradas disponibles en total.

Además del concierto, la experiencia incluirá una programación paralela de hasta 12 horas. Desde el mediodía, los asistentes podrán acceder a diferentes actividades culturales, gastronómicas y musicales antes del espectáculo principal.

Una experiencia musical y cultural completa

La residencia contará también con un espacio denominado Macondo Park, con unas 15 hectáreas destinadas a actividades complementarias. Allí habrá conciertos adicionales, restaurantes, mercadillos y charlas, diseñados para celebrar la identidad latina que acompaña esta gira.

La preventa ha comenzado hoy 24 de marzo, mientras que la venta general se abrirá el 27 de marzo a través de las plataformas oficiales. Con precios que van desde opciones más accesibles hasta experiencias premium de lujo, la residencia madrileña de Shakira se perfila como uno de los grandes eventos musicales del año en España.