Tom Holland sufre una contusión cerebral durante el rodaje de 'Spider-Man'

El actor Tom Holland ha sufrido una contusión cerebral durante el rodaje de la nueva cinta de la saga Spider-Man, Spider-Man: Brand New Day, que ha obligado a detener la grabación y a que el intérprete tenga que ser ingresado de urgencia.

Según han informado medios como Deadline o Variety, se trata de una "conmoción cerebral leve", pero lo suficientemente relevante para que Holland tenga que pasar varios días en reposo "por precaucición". El incidente tuvo lugar durante la grabación de una escena de riesgo en Glasgow (Escocia), donde se encuentra el equipo de la cinta.

La cinta, que tiene previsto su estreno en cines el 31 de julio de 2026, comenzó su rodaje el pasado mes de agosto. Antes de comenzar la grabación, el director de la cinta, Daniel Cretton calificó la película como "una aventura que realmente no hemos visto antes".

Precisamente al comienzo de la grabación, Sony compartió un clip de Holland vestido con el traje del icónico superhéroe, algo que no hacía desde 2021 con Spider-Man: No Way Home, que superó los 1.900 dólares de recaudación a nivel mundial.

“Es el primer día, mi cuarta vez en Spider-Man. Es curioso, ponerme el traje, se siente diferente de cierta dorma. Además, es la primera vez que tenemos fans en el set el primer día, así que es muy emocionante compartir esto con ellos”, dijo Holland en el video. "Tenemos algunas caras conocidas en el set. Voy a hacerlo lo mejor que pueda, espero que salga bien, sin presión", añadió.

Entre estos compañeros de rodaje se encontraban Zendaya, su pareja en la vida real y que da vida a MJ en la ficción, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, que volverá en el papel de Hulk o Jon Bernthal como Punisher.

El título de esta cinta, según comentó entonces el cineasta, hace referencia a una historia de 2008 que transcurre tras un suceso que alteró el universo y en el que todos olvidaron quién era Spider-Man.