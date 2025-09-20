Tres secretos 'legen... espera un momento... darios' que los actores de 'Cómo conocí a vuestra madre' han desvelado en su 20º aniversario
La primer capítulo de la serie creada por Carter Bays y Craig Thomas ha cumplido este viernes 20 años. Josh Radnor, Alyson Hannigan y Neil Patrick Harris han hablado con 'People' sobre cómo fue aquel rodaje.
Para muchos de los fanáticos de la serie Cómo conocí a vuestra madre, el día 19 de septiembre de 2005- sin saberlo- iba a ser un día señalado en el calendario para siempre. En otras palabras, iba a ser un día legen... espera un momento... dario porque se estrenó el primer capítulo de la ficción creada por Carter Bays y Craig Thomas.
Pese a que en sus más de 200 capítulos cuenta con títulos muy ilustrativos o graciosos, aquel primer episodio no llevaba por nombre nada en esa línea, sólo una palabra muy común en este tipo de grabaciones: "Piloto".
Un capítulo que ha cumplido este viernes 20 años. Un 20º aniversario que ha hecho que algunos de los actores protagonistas hayan ofrecido una entrevista a la revista People en la que han hablado de algunos de los secretos de aquel rodaje.
"Parecemos realmente amigos"
Su principal rostro, Josh Radnor (Ted Mosby en la ficción), ha reconocido a la revista estadounidense que a él le da la sensación "de que a veces ves un piloto y parece que realmente se puede escuchar el guion, o que la construcción resulta un poco floja".
"Creo que este piloto, sin duda, es ingenioso y claramente proviene de la mente de escritores con una visión singular. Pero creo que todo lo que dicen los personajes suena como si viniera del personaje, en lugar de haber sido forzado por un escritor o una nota de una cadena", ha contado.
Desde dentro, Radnor ha destacado que no parecían un grupo de actores o personajes sí "realmente un grupo de amigos". "Marshall, Lily y Ted parecían tener una historia real entre ellos. Así que tenía una cualidad vivida que creo que es realmente atractiva desde el principio. Creo que la serie se volvió más divertida e ingeniosa a medida que avanzaba", ha explicado.
"Cientos de mariposas volaron a nuestro alrededor"
La actriz Alyson Hannigan (Lily Aldrin en la serie) también ha desvelado lo que ocurrió durante la grabación de aquel primer episodio. "Estábamos en el estudio de rodaje de CBS Radford. Estaba afuera con algunos miembros del equipo. No recuerdo si había algún miembro del elenco con nosotros", ha detallado.
"De repente, cientos de mariposas volaron hacia nosotros, a través de nosotros, a nuestro alrededor. Todos nos detuvimos para contemplar el momento. Fue profundo, impresionante, ¡y todos coincidimos en que debía ser una buena señal! No he visto nada igual antes ni después", ha razonado.
"Todos estábamos en el mismo mundo"
Josh Radnor reconoce que nunca "se sabe en qué se van a convertir estas cosas cuando se hacen, pero había una muy buena sensación en el set durante ese tiempo". Había "una sensación tranquila", pero sabían que "tal vez teníamos algo realmente especial" entre manos.
"Es difícil recordar el piloto de Cómo conocí a vuestra madre y no considerar todo lo que vino después. En el momento de filmarlo, recuerdo sentir que todos eran realmente adecuados para su papel, y sentí que todos estábamos contando la misma historia. Sentí que todos estábamos en el mismo mundo", ha contado.
El cocreador de la serie, Craig Thomas, ha destacado a People que lo realmente importante "fue el casting". "Los dioses del casting nos sonrieron. Es simplemente mágico cómo funciona. Casi no lo puedes imaginar", reconoce ahora.
"Tuvimos mucha suerte de que todos tuviéramos esa química tan especial y de que nos conectáramos. Sentíamos que esta era nuestra oportunidad juntos, Carter, yo y el elenco; era nuestra oportunidad de demostrar nuestro valor, y lo dimos todo", ha expresado.
20 años después, el propio Josh Radnor reconoce que le sigue escribiendo gente que sigue enganchada a los más de 200 capítulos de Cómo conocí a vuestra madre. "Ayer mismo alguien me contactó y me dijo que Cómo conocí a vuestra madre es su programa de consuelo. ¡Me encanta formar parte del programa de consuelo de alguien!", ha razonado.