Un documental y una telenovela española pescan premio en los Emmy Internacional

La serie documental 'Punt de no retorn', de TV3, y la telenovela 'La Promesa', de Bambú Producciones, fueron premiadas este lunes por la noche con sendos Emmy Internacional en una ceremonia en Nueva York muy repartida y llena de sorpresas.

El programa catalán 'Punt de no retorn', que aborda la transformación del mundo, superó a las otras tres contrincantes de su categoría: 'Kweens of the Queer Underground', de Australia; 'La Vida de Nosotras', de Chile, y 'Kenshiro ni Yoroshiku', de Japón. Su director y productor, Raúl Gallego, declaró a EFE estar emocionado por la acogida de la serie, cuya filosofía es explicar ese punto de inflexión que afronta el mundo en aspectos como el medio ambiente, los conflictos, la democracia o la inteligencia artificial. Aplaudió además la apuesta de una televisión autonómica pública, la TV3, por un producto de "periodismo, reporterismo y documental, cuando la tendencia es lo que se llama 'infotainment', más entretenimiento que intentar contar la realidad".

En una categoría muy diferente, la de telenovela, hubo una segunda ganadora española de la noche: 'La promesa', de Bambú Producciones, que se impuso a otra producción patria, 'Salón de té La Moderna', así como a la colombiana 'Rigo' y la turca 'Safir'.

Los premios Emmy Internacional son entregados cada año por la Academia Internacional de la Televisión, las Artes y las Ciencias para celebrar la excelencia de la producción televisiva fuera de Estados Unidos, y tienen 14 categorías dedicadas a diferentes formatos y géneros.

Entre los cinco países latinoamericanos que optaban a los galardones, Argentina fue sin duda el protagonista, puesto que Mafalda, la eterna niña elocuente creada por el dibujante Quino, "presentó" las categorías infantiles con motivo de su 60 aniversario.

No obstante, de las 14 nominaciones latinas -una por categoría- solo prosperaron dos: en comedia, ganó la argentina 'División Palermo' de K&S Films y Netflix, y en programas "factuales" infantiles, la mexicana 'La vida Secreta de tu mente', de Warner Bros Discovery y Pictoline Mexico.

En los codiciados premios a mejor actuación, el actor británico Timothy Spall ('The Sixth Commandment') superó al brasileño Julio Andrade ('Betinho: No Fio da Navalha'), y la tailandesa Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying ('Hunger') ganó a la mexicana Adriana Barraza ('El último vagón').

Reino Unido fue el país con más galardones de la noche, cuatro: aparte del mejor actor, se llevó el mejor documental 'Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story'; documental deportivo, 'Brawn: The Impossible Formula 1 Story' y animación infantil, 'Tabby McTat'.

En otras categorías importantes, la mejor mini serie fue la alemana 'Liebes Kind' y la mejor serie dramática, la francesa 'Les Gouttes de Dieu'.

Además, la Academia entregó dos galardones dedicados a las carreras: el Emmy de los Fundadores, para David E. Kelley, guionista y productor de 'Ally McBeal'; y el Premio del Directorado, para Sidonie Dumas, la máxima ejecutiva de la productora Gaumont.

"En estos tiempos turbulentos, la televisión es decididamente una forma de ayrte que une a la gente de todo el mundo, sin importar su cultura o lengua", dijo en un comunicado el presidente y ejecutivo de la Academia, Bruce Paisner, al terminar la gala.