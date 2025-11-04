"Una estrella irresistible": 'People' confirma que Jonathan Bailey es el actor del momento y el más sexy

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La revista ha elegido al protagonista de 'Los Bridgeton' como hombre más sexy del mundo en 2025. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Jonathan Bailey, en el desfile de Burberry en Londres el pasado septiembreFilmMagic/ Getty Images

¿Hay algo que Jonathan Bailey no pueda hacer? El actor, omnipresente en los últimos años por sus papeles en Los Bridgerton o Wicked, se ha convertido en un filón para las marcas, en un clásico en las alfombras rojas y este martes la revista People lo ha coronado como el hombre más sexy del mundo en 2025. 

Bailey (Wallingford, Reino Unido, 1988), ha sido definido por la revista como "una de las estrellas más irresistibles de Hollywood" , acompañando la noticia de una sesión de fotos en la playa. Para el actor, este reconocimiento es "algo completamente absurdo", pero no es del todo sorprendente vista su trayectoria reciente. 

El intérprete, que se labró una prolífica carrera en el teatro en sus inicios como actor, consiguió sus primeros grandes papeles protagonistas en series como Leonardo o Broadchurch, además de pequeños roles en uno de los títulos más relevantes de la televisión británica: Doctor Who. 

Su gran salto a la fama llegó con Los Bridgerton, donde interpreta a Anthony, el hermano mayor, desde la primera temporada y que conquistó a los espectadores en la segunda entrega de la exitosa serie, donde su trama era la protagonista. 

  Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en una de las escenas más comentadas de 'Los Bridgerton'NETFLIX

Ahí comenzó un exitoso camino que lo posicionó como uno de los actores del momento y que se confirmó con la miniserie Fellow Travelers, donde comparte pantalla con Matt Bomer, o con Wicked, el musical que encabezan Ariana Grande y Cynthia Erivo, donde el encarna al príncipe Fiyero. 

Bailey está a punto de estrenar la segunda parte de esta exitosa película y también la cuarta temporada de Los Bridgerton, que llegará a Netflix a principios de 2026, por lo que parece que la popularidad del actor no tiene pinta de decrecer.

El intérprete británico ha utilizado su fama para ejercer de altavoz sobre diferentes causas como los derechos de las personas LGTBQ+. De hecho, ha puesto en marcha la fundación The Shameless Fund para ayudar al colectivo. "Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede, y sé que el sector LGTB está bajo una amenaza inmensa en este momento", expresó en una entrevista al respecto. 

Un filón para las marcas y las alfombras rojas

Su popularidad ha convertido a Bailey en uno de los novios de internet, ese grupo en el que también están rostros como Paul Mescal, Jacob Elordi o Pedro Pascal, y se ha convertido en un personaje clave en cualquier alfombra roja. El actor no se pierde una entrega de premios y su presencia también es habitual en las semanas de la moda.

De hecho, el pasado septiembre Bailey fue el invitado más fotografiado del desfile de Burberry en Londres. El actor no dudó en posar ante las cámaras a su llegada al espacio donde se celebraba la presentación de la nueva colección y una vez dentro del recinto nadie quería quedarse sin una foto con él.

El actor también fue uno de los invitados al debut de Jonathan Anderson al frente de Dior, uno de los desfiles más cotizados de la temporada, lo que demuestra que la presencia del intérprete británico es una de las más deseadas. 

