Vuelve 'Operación Triunfo': Leire Martínez y Abraham Mateo en el jurado, cambios en las galas y primeras polémicas

Los fans de Operación Triunfo están de enhorabuena. El talent show musical vuelve este lunes a las diez de la noche a la pequeña pantalla de la mano de Prime Video con el objetivo de encontrar a la próxima estrella de la música española.

El programa vuelve con novedades, pero también manteniendo algunas de las claves que lo han llevado al éxito en su etapa en la plataforma de streaming. Chenoa seguirá siendo la presentadora y tampoco faltará Noemí Galera, que vuelve a dirigir la Academia y a liderar el equipo de profesores donde no faltan Manu Guix o Vicky Gómez.

Entre los cambios de esta edición estarán la duración de las galas, que serán más largas para dar más espacio a las actuaciones de los concursantes. Además, tampoco habrá posgala y los profesores verán la gala desde la Academia y no desde el plató.

Foto de familia de Operación Triunfo Jose Irun/ Prime video

Las galas no serán el único momento en el que los fans de OT puedan disfrutar de todo lo que hacen los concursantes ya que Prime Video pretende seguir expandiendo el universo del programa para dar a los seguidores toda la actualidad posible. Por eso, se emitirá de martes a sábado a las 20:00 horas Conexión OT, presentado por la extriunfita Miriam Rodríguez. De hecho, los sábados se emitirán en este formato los pases de micros.

Además, cada domingo se emitirá La Cara B, un formato en clave de humor que recopilará momentos divertidos y curiosidades de toda la semana en el que habrá colaboradores como la Yaya Maricarmen o el vidente Sandro Rey.

Un jurado renovado

Esta edición también presenta novedades en el jurado, con dos grandes nombres de la industria musical española: el artista Abraham Mateo y Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh inmersa actualmente en su carrera en solitario.

Ambos se estrenan como jurados en Operación Triunfo formando parte del cuarteto en el que también estarán Guille Milkyway, líder de La Casa Azul y productor musical; y Cris Regatero, periodista musical de Los40, que ya formó parte del grupo en la edición anterior.

La primera 'polémica' de la edición

La nueva edición de OT arranca esta noche pero ya ha generado revuelo en X —antiguo Twitter—. Primero por la supuesta filtración de los nombres de algunos concursantes antes de tiempo y después por un tuit de Mónica García en alusión a la propuesta de la nueva ley antitabaco que contempla prohibir fumar en las terrazas.

En una publicación en la red social, la ministra de Sanidad respondió a unas imágenes en las que se presentaba la terraza de la Academia con dos emojis, uno de unos ojos y otro de prohibición de fumar. Ante el tuit, el programa rápidamente respondió que no se permite fumar en las instalaciones.

"🫡 ¡Buenas tardes, ministra! Desde la edición de 2023 no está permitido fumar en Operación Triunfo 🚭", respondió el programa.