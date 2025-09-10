Zahara responde a quienes la critican por participar en los festivales del fondo proisraelí KKR: "No puedo eludirlos"

Este verano, la presencia del fondo proisraelí KKR en numerosos festivales españoles ha desatado la polémica en la industria musical y desplegado toda una ola de apoyo a Palestina. Después de que la noticia saltara en el mes de mayo y de que se hiciese público que este fondo formaba parte de Superstruck y, por ende, de festivales como el Viña Rock, el FIB, el Sónar, el Granada Sound o el Arenal Sound, entre otros muchos, tanto artistas como público mostraron su desacuerdo e iniciaron un boicot a estos eventos.

No obstante, otros muchos nombres se mantuvieron en los carteles por distintas razones, ya sea a nivel de contratos o económicas, que no podían romper. Una de ellas ha sido Zahara, que ha respondido a un comentario en redes sociales ante quienes la han criticado por participar en el Granada Sound.

"No tocar este año supone asumir unas posibles consecuencias legales y económicas vinculadas a un contrato firmado que yo personalmente no puedo asumir", ha comenzado diciendo en Instagram. La artista, que este año ha presentado su disco Lento Ternura, ha dejado claro que el próximo año no tocará "en ningún festival vinculado con KKR". "Pero con todo mi pesar, los de este año no puedo eludirlos", ha añadido.

La cantante, además de lucir en cada concierto un "Palestina Libre" en su característico policlean que sube al escenario, ya había hablado del tema en su entrevista con El HuffPost, donde recalcó que la responsabilidad no debería recaer siempre en los trabajadores de la cultura, sino en las instituciones de poder y donde dejó claro que el genocidio del pueblo palestino es una realidad.

"Entiendo la reacción de la gente, yo también la siento, que está sucediendo un genocidio contra el pueblo palestino. Y que, por mucho que respondiera a un ataque, un atentado terrorista, se está convirtiendo en una masacre hacia el pueblo palestino, que en ese sentido, es superviviente. Eso es muy doloroso", señaló entonces.

"Aquí el problema es que se nos pide la responsabilidad a los individuos, cuando son las instituciones, precisamente los poderes políticos los que deberían intervenir esto y hacerse cargo", añadió.

La artista denunció entonces que "es complicadísimo hacerlo si los productos que usas o las marcas que te gustan, el banco que tienes, el sueldo que recibes, igual también tienen un fondo como el KKR". "¿Dónde pones aquí el límite? Si lo pones a las personas y si lo pones otra vez a las personas de la cultura", se quejó.

"Me parece superinjusto porque al final, te cuestionas continuamente. El individuo siempre está enfrentándose a ese dilema ético. Y es lo mismo, ¿dónde lo pones? ¿Se puede permitir una persona renunciar a su puesto de trabajo solo porque ha sido absorbido por el fondo? Es como “Qué mala persona eres”, “es que va en contra de tus ideales”, “no lo hagas”. Pero, ¿se lo pueden permitir esas personas?", denunció.

Zahara, que pertenece a su propio sello independiente Gozz Records y que ha denunciado en más de una ocasión las dinámicas de las grandes majors de la industria musical, recalcó la precariedad que viven muchos artistas y cómo ellos no pueden decir en muchos casos que no a participar en determinados eventos o hacer frente a las consecuencias legales y económicas que supone una cancelación.

"¿En qué situación de precariedad estamos individualmente como para exigirnos una responsabilidad ética de esa dimensión? Cuando los responsables son los que deberían estar haciendo las preguntas. Claro que nos sentimos ofendidas y dolidas. Claro que la gente está cabreada. Pero que se hagan cargo los que se tiene que hacer cargo", señaló.

