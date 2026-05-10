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Edmund Moody, biólogo de la Universitat de Barcelona que rastrea el ancestro común de toda la vida en la Tierra: "Puede ayudarnos a preparar el entender cómo puede cambiar la vida en el futuro"
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Edmund Moody, biólogo de la Universitat de Barcelona que rastrea el ancestro común de toda la vida en la Tierra: "Puede ayudarnos a preparar el entender cómo puede cambiar la vida en el futuro"

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una célula
El ancestro común de toda la vida en la Tierra.Getty Images

Mucho antes de que existieran los océanos tal y como los conocemos, los bosques, los animales o los seres humanos, la vida en la Tierra cabía en una sola célula. Invisible, microscópica y nacida en un planeta todavía salvaje, aquella forma de vida ancestral dejó una huella que hoy sigue presente en cada ser vivo del planeta. Miles de millones de años después, los científicos siguen intentando reconstruir cómo era aquel remoto ancestro común.

Ese organismo hoy se conoce con el nombre LUCA, siglas de Last Universal Common Ancestor (último ancestro común universal), y entender cómo vivía se ha convertido en uno de los grandes retos de la biología evolutiva. Entre quienes intentan reconstruir su historia está Edmund Moody, biólogo de la Universitat de Barcelona, que forma parte del equipo internacional que ha logrado dibujar el retrato más preciso hasta la fecha.

Esa célula, que vivió hace más de 4.200 millones de años, no fue la primera forma de vida, pero sí el punto de unión de todo lo que hoy respira, crece o se replica. La investigación, publicada en Nature Ecology & Evolution y difundida por la Universidad de Bristol, combina relojes moleculares, genómica comparada y modelos evolutivos para reconstruir qué genes tenía LUCA y cómo podía funcionar.

Más complejo de lo esperado

El resultado apunta a un organismo más complejo de lo que se pensaba, con un genoma de al menos 2,5 Mb y unas 2.600 proteínas, una cifra parecida a la de muchos procariotas actuales. También sugieren que vivía en un ecosistema ya organizado y que poseía un sistema inmune primitivo para defenderse de los virus. Todo ello dibuja la imagen de una forma de vida primitiva, pero ya sorprendentemente sofisticada.

Esta célula era capaz de interactuar con su entorno y de iniciar las primeras dinámicas evolutivas que, con el paso del tiempo, darían lugar a la enorme diversidad biológica del planeta. "Puede ayudarnos a preparar el entender cómo puede cambiar la vida en el futuro", asegura Edmund, que subraya cómo el estudio no solo sirve para reconstruir el pasado, sino también para anticipar posibles escenarios sobre la adaptación de los seres vivos.

Este trabajo también insiste en una idea ya conocida pero a menudo fuente de confusión: LUCA no fue el origen de la vida, sino el ancestro común más antiguo que hoy podemos reconstruir a partir de los genomas modernos. Antes de LUCA hubo una historia previa, de la cual apenas se conoce nada, que probablemente comenzó con moléculas capaces de replicarse y con formas de vida mucho más simples.

En definitiva, la investigación no solo afina el retrato de aquel ancestro remoto, sino que también obliga a replantear cómo entendemos los primeros capítulos de la vida en la Tierra. Lejos de una historia lineal y sencilla, los datos apuntan a un origen complejo, lleno de ramificaciones y experimentos evolutivos que todavía hoy siguen dejando huella en cada organismo.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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