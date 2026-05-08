Un primatólogo da la respuesta definitiva a si 100 hombres podrían ganar un combate a un gorila

Se ha cumplido un año desde que en TikTok se hiciera viral uno de esos debates de los que se habló durante semanas sobre quién ganaría en un combate: 100 hombres o un solo gorila adulto. La trascendencia fue tal que incluso National Geographic abordó la cuestión consultando a varios expertos, que ofrecieron su perspectiva y desmontaron algunos mitos.

En el diario The Conversation, el experto en evolución humana Darren Curnoe sí ve posible que ganen los 100 humanos. Defiende que, a pesar de que el gorila posea una fuerza física descomunal, los humanos, aunque estén desarmados, podrían tener una oportunidad si logran coordinarse lo suficiente.

Por otro lado, la doctora y presidenta del Dian Fossey Gorilla Fund, Tara Stoinski, según recoge National Geographic, sigue una línea similar y apunta a que el número de personas y esa coordinación hacen pensar que los humanos podrían imponerse. Ahora, un año más tarde, un primatólogo ha querido desmontar estos argumentos.

Se trata de Manolo, que lleva toda su vida rodeado de primates y que ha publicado un vídeo en redes sociales (@manvelcan en TikTok) en el que expone hasta tres razones muy concretas por las que el gorila adulto se proclamaría ganador sin demasiadas dudas.

"Te voy a explicar por qué tú, yo y 98 más no podríamos en una lucha mano a mano con un gorila. Llevo más de 30 años trabajando con primates y el gorila tendría todas las de ganar por tres motivos", afirma al comienzo del vídeo, que ya acumula más de 145.000 visualizaciones y sigue subiendo.

El gorila ganaría por estas tres razones, según el primatólogo:

La lucha cuerpo a cuerpo

A pesar de que fueran 100 personas las que lucharan contra el gorila, solo "8 o 10 podrían estar atacando a la vez al gorila y es un número lo suficientemente bajo como para que el gorila se pudiera deshacer de ellos".

​La capacidad de resistencia



Además, achaca que, como la mayoría de animales, los gorilas tienen una capacidad de resistencia a las heridas "muy superior a los humanos": "Aunque tuviera pequeñas heridas infligidas por los humanos, seguiría luchando al 100%".

​La fuerza



No hay color en la comparación de fuerza: "Un gorila puede pesar hasta 200 kilos y levantar 10 veces su propio peso. Si a esto le sumamos que la estrategia de lucha de un gorila suele ser las cargas, de una sola carga puede llevarse a 4 o 5 personas por delante".

Así que ha concluido: "Si un gorila se enfrentase a 100 personas, sin duda ganaría al gorila. Pero esto es ciencia ficción. Conociendo el comportamiento pacífico de un gorila, si no se sintiera acorralado, el gorila primero saldría huyendo".