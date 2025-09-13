Este es el motivo por el que cada vez más personas se hacen selfies en los controles de seguridad de los aeropuertos

Los aeropuertos se han convertido en escenario de caos contenido donde nos podemos encontrar con situaciones de todo tipo: desde personas corriendo a toda prisa con maletas en mano para no perder un vuelo o familias reorganizando su equipaje en medio de colas interminables, hasta viajeros echándose a dormir en el suelo de la terminal. Todo ello factor de la tensión latente de horarios, cambios de puerta y anuncios por megafonía que no cesan nunca.

Ahora cada vez son más los pasajeros que aprovechan la larga espera en los controles de seguridad para hacerse un selfie rápido. Lo que para muchos puede ser un gesto trivial que busca hacer la demora más amena, en realidad tiene hoy una utilidad práctica: las imágenes tomadas con el móvil alojan metadatos, como la hora y la ubicación, que pueden servir como prueba en reclamaciones por incidentes durante el viaje.

Esta recomendación ha sido recogida por medios especializados y portales de viaje como el alemán Chip, el cual asegura que esta práctica puede ser una verdadera ventaja en situaciones problemáticas. Con colas, retrasos y procedimientos cada vez más variables, tener una foto tomada en el aeropuerto se ha convertido en una forma fácil de documentar que uno estaba en el lugar en un momento determinado.

Control de seguridad de un aeropuerto Getty Images

Útil en emergencias

Una simple foto puede ser clave a la hora de reclamar ante aerolíneas o aseguradoras si hay disputas sobre la responsabilidad por la pérdida de un vuelo u otras incidencias. Además, los selfies pueden resultar determinantes en situaciones de emergencia, ya que a menudo muestran señales, pantallas, números de puerta o elementos del entorno que permiten situar a una persona en un punto concreto del aeropuerto.

En casos de urgencias médicas o incluso desapariciones de personas, esa última imagen puede ofrecer pistas útiles para los servicios de emergencia o las autoridades. De la misma forma, el portal en línea Reisereporter asegura que guardar copias digitales de los documentos de identidad, billetes y pólizas en la nube o en carpetas seguras del teléfono facilita trámites si se pierde el original y reduce el estrés mientras se viaja.

En resumen, lo que empezó siendo un recurso improvisado para documentar un momento concreto se ha consolidado en un gesto con funciones prácticas, aunque la moda de fotografiar momentos del control de seguridad también tiene un lado social. En los últimos meses ha proliferado en redes el llamado airport tray aesthetic, es decir, las fotos artísticas de los objetos dispuestos en las bandejas de control, un fenómeno viral que ha dado mucho de qué hablar.