Manolo, 80 años, estudia Historia en la Universidad de Málaga: "Me matan los exámenes, los borraría por completo"

Hay historias que demuestran que nunca es tarde para lograr ese sueño que algunos ávidos de conocimiento forjan bajo la promesa de nunca dejar de aprender. La de Manolo Montes es una de ellas. "Disfruto cada clase como si fuera ir a una película porque, además, los profesores están muy muy preparados", explica mientras se dirige a una clase del Grado de Historia que cursa en la Universidad de Málaga (UMA).

En el interior de la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad andaluza es otro estudiante que se forma, pero lo hace con un amplio bagaje previo y cumplidos ya los 80 años -concreta que "80 y pico"-. "A mí lo que me matan son los exámenes, los borraría por completo", deja caer en un vídeo de la propia UMA.

Montes no era ajeno a la universidad y lo cierto es que ya contaba con una amplia trayectoria en las siguiente áreas: Perito Mercantil, Profesor Mercantil, Estudios de Económicas, Licenciatura en Comunicación Audiovisual y Doctor en Periodismo. Era en ese particular capítulo histórico donde quería saber más.

"Tengo 8 hijos y 20 nietos"

"Dedico los años últimos a ampliar mis estudios porque veía que mis conocimientos eran pobres, de Historia, en este caso", explica, tras previamente desvelar que está casado y "tengo ocho hijos y 20 nietos". Se da la casualidad de que tres de estas últimas también comenzaron curso este año con él. "Que le dicen, 'por ahí hay un abuelete' y ellas dicen 'sí, es mi abuelo' y se hinchan a reír", comenta de lo curioso de la escena. No es la única, puesto que algún conserje le ha llegado a preguntar a él de qué da clase.