El gesto de la familia real británica en su tradicional misa navideña que acaba de dar la 'puntilla' a Andrés Mountbatten

Los reyes Carlos III y Camilla en su camino a la tradicional misa de Navidad en Sandringham.

Después de que en Nochebuena se emitiese el tradicional concierto navideño en Windsor, con una icónica imagen de la princesa de Gales junto a su hija Charlotte tocando el piano, la mañana de este día de Navidad la familia real británica ha seguido con su tradicional agenda para estas fechas.

Los reyes Carlos III y Camilla, junto al resto de la familia real, se han dirigido a la misa de Navidad en Sandringham con su tradicional procesión. Sin embargo, al igual que el año pasado Andrés Moutbatten Windsor, recientemente despojado de todos sus títulos reales y apartado de la familia real, no ha asistido, como tampoco lo hizo en 2024. Tampoco ha asistido su exmujer, Sarah Ferguson.

Este año, Andrés ha estado especialmente señalado por su vinculación con el delincuente sexual condenado por casos de tráfico y abuso de menores, cuyos archivos han sido recientemente desclasificados y en cuyas imágenes y correos aparece en numerosas ocasiones el nombre del hijo predilecto de Isabel II.

Comitiva al servicio de Navidad en Sandringham. JORDAN_PECK

No obstante, la familia real británica ha querido transmitir un mensaje de unidad ante las polémicas que le han salpliado en estos últimos años y también de fortaleza tras el reciente mensaje de recuperación del cáncer de Carlos III y la vuelta a la vida pública tras el tratamiento contra el cáncer de Kate Middleton.

En la comitiva, tras los reyes Carlos y Camilla, lejos de situarse, como viene siendo habitual, el príncipe Guillermo y la princesa de Gales junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, se ha podido ver a la princesa Ana y a Sir Timothy Laurence y, tras ellos, a la princesa Eugenia de York y su esposo, Jack Brooksbank, ausentes el año pasado al igual que su padre, el entonces duque de York.

También se ha visto en la comitiva a Beatriz de York y a su esposo, Edoardo Mapelli. Tanto Eugenia como Beatriz han conservado sus títulos nobiliarios a pesar de que a su padre le fueron retirados por el rey a raíz de la controversia en torno a Epstein, y parece ser que también su rol presente en las actividades y agendas de la familia real.

Una princesa de Gales radiante ante el frío

Para esta cita navideña, Kate Middleton ha optado por un abrigo de tweed marrón que, tal y como informa ¡Hola!, ya había utilizado e trata del mismo que utilizó para la visita al hospital Royal Marsden de Londres, en enero de este año y que ha combinado con un tocado marrón.

Además, la princesa de Gales ha combinado de nuevo su atuendo con el de su hija Charlotte, que lucía un abrigo en tonos camel en conjunto con el elegido por su madre, como ya hicieron para el villancico de Nochebuena, donde ambas iban de azul. El príncipe Guillermo y sus dos hijos lucieron un abrigo clásico negro.

Kate Middleton saludando a los asistentes al servicio en Sandringham este 25 de diciembre. Getty Images

Tanto ellos, como Carlos III y Camilla y los otros integrantes de la familia real presentes saludaron a numerosas personas que esperaban verles a la salida de la iglesia de Santa María Magdalena, ubicada cerca de la mansión de Sandringham, en el este de Inglaterra.

El rey optó por un abrigo marrón, mientras que la reina lució un abrigo rojo con un tocado a juego que acaparaba todas las miradas en la fría mañana de Norfolk, donde no se superaban los seis grados. Esta tarde, a primera hora, las cadenas emitirán el tradicional discurso del rey Carlos III que, este año como novedad, ha sido grabado en la Abadía de Westminster, en Londres, en vez de Sandringham.