'El Burrito Sabanero', Mariah Carey, 'Los peces en el río' o el viral tema de Niña Pastori: ¿cuál es tu villancico preferido de 2025?

Desde ayer y hasta que digamos adiós a este día de Navidad, los villancicos han acompañado reencuentros, celebraciones, despertares, entrega de regalos...

Con la zambomba marcando el ritmo, los tintineos convirtiendo en mágico el escenario y los mensajes de buenos deseos y paz flotando en el ambiente, estas canciones son un imprescindible de estas fiestas, aunque hay momentos, por qué no decirlo, que pueden llegar a saturar.

Como los hay para todos los gustos, tradicionales y contemporáneos, regionales o internacionales, y alegres o nostálgicos, cada uno tiene su preferido y aquí queremos saber cuál es el que más suena en tus navidades.

¿Eres de El Burrito Sabanero de Bisbal o de Wham! y su Last Christmas? ¿Te has enganchado a Palillos y Panderos de Niña Pastori o siguen prefiriendo Los peces en el río?

¡VOTA AQUÍ POR TU PREFERIDO DE 2025!

*Pincha aquí para votar si no ves la encuesta correctamente.