El mayor experto en cerveza de 'The Times' elige las seis mejores de España e incluye una con la que la polémica está servida

Pete Brown es una de esas personas a las que sí se puede llamar experto en cerveza. Es el columnista en esta materia de The Times y autor de 13 libros relacionados con esta bebida. "Fue nombrado Escritor británico de cerveza del año en 2009, 2012, 2016 y 2021, y recientemente ha sido reconocido como la 31ª persona más importante de la industria de las bebidas", según reza en su biografía en el diario británico.

En su último artículo se ha fijado en las cervezas españolas para elegir las que, a su juicio, son las mejores de las que se importan allí, así como la mejor española elaborada en Reino Unido.

Lo primero que remarca es que en los libros sobre cervezas del mundo, España "rara vez" es mencionada". Como explica, no se nos considera como un país cervecero por nuestras "lager fáciles de beber".

"Sin embargo, un estudio realizado en el Reino Unido el año pasado por la cervecera escocesa Innis & Gunn reveló que el 38 % de los británicos cree que España elabora la mejor cerveza del mundo", agrega. Da además un dato: una de cada cinco "pintas" servidas en los pubs es de origen español.

Eso sí, puntualiza que las cervezas españolas que se toman en Reino Unido pueden diferir de las de aquí. Para empezar, allí suelen contener menos alcohol.

Su selección empieza con un toque gourmet al aporstar por Damm Inedit, "una iniciativa conjunta con el superchef Ferran Adrià", de la que destaca su aroma "afrutado y especiado", así como un "final seco y adictivo". Prosigue con la Alhambra Reserva, sobre la que escribe que "se mantiene fiel al estilo tradicional pilsner checo que la inspiró".

En su listado no falta Mahou, "la cerveza que los madrileños beben de verdad" y, en su opinión, con un cuerpo "más suave y cremoso que la mayoría de las lagers".

Brown también se muestra conquistado por el sabor "equilibrado y a galleta" de Victoria Málaga, así como por la cerveza que se anuncia como "la española, no española", la Estrella Galicia.

En su listado también entra la cerveza que en ocasiones causa división de opiniones: Cruzcampo. "La versión de Heineken, elaborada en Manchester, es más suave que la original de Sevilla", subraya el experto, quien también aconseja a sus lectores que, si visitan Sevilla, no dejen de probar la Cruzcampo Especial.