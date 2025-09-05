El nuevo Audi Q3 conquista el premio de Coche de los Lectores de 'El HuffPost'

La actualización del Audi Q3 ha conquistado a la audiencia de El HuffPost, que con sus votos ha elegido al compacto alemán como Coche de los Lectores de los Premios de PRISA Motor. El galardón se entregará el próximo 18 de septiembre durante el evento de PRISA Media que se celebrará en el Museo del Traje de Madrid.

Las cualidades de este SUV compacto han servido para que los seguidores de este medio lo eligieran ganador frente a otros siete candidatos, que representan lo mejor de los lanzamientos de la industria de la automoción durante este año.

Se trata de la tercera generación del Q3, su exitoso SUV compacto, con una renovación que apuesta por la evolución estética y tecnológica. El diseño mantiene la identidad de la marca, con una parrilla octogonal de gran tamaño, faros delgados y pilotos OLED traseros. En el interior destaca la digitalización: cuadro de instrumentos de 11,9 pulgadas, pantalla central de 12,8 y consola despejada con carga inalámbrica refrigerada.

La gama mecánica incluye versiones gasolina, diésel y una híbrida enchufable con etiqueta Cero, capaz de cargar del 10% al 80% en media hora. También incorpora tecnología MHEV en el motor de acceso, lo que le otorga la etiqueta ECO. En seguridad, el nuevo Q3 viene equipado con un completo paquete de asistentes ADAS de serie, como control de crucero, aviso de salida de carril y frenada de emergencia.