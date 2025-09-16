El truco para limpiar zapatillas deportivas de gamuza con un objeto de lo más cotidiano

Imagen de archivo de una mujer con unas zapatillas con gamuza.

Las zapatillas de deporte están a la orden del día. Si antaño era un calzado casi exclusivo para la práctica deportiva o para salir a andar, ahora han ganado terreno y ya forman parte del día a día de muchas oficinas y de los estilismos diarios más y menos arreglados.

La abundancia de diseños y colores las convierte además en una prenda muy versátil, aunque para no destrozar el look, conviene llevarlas en buenas condiciones. Y ahí viene a veces lo complicado, porque ciertos materiales pueden implicar dificultad en la limpieza.

Es el caso de las que llevan gamuza, cuyas manchas pueden ser difíciles de quitar. Desde la cuenta de Instagram @jefadelahorro han compartido un trucazo lowcost para limpiarlas, con un objeto presente además en casi todas las casas.

Sólo hace falta recurrir a una simple goma de borrar. Como muestra en las imágenes, sólo hay que agarrarla y frotar la zapatilla.

En los comentarios, otros usuarios aseguran que lo que les ha funcionado para limpiar deportivas de este tipo es el agua micelar, que habitualmente se usa para desmaquillar, o ponerles impermeabilizante de gamuza antes de estrenarlas.

Otro truco extra que apuntan es probar con esponjas tipo borrador mágico.