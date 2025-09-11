Financiar tu boda vendiendo entradas a desconocidos ya es una realidad: "Nos encantaría salir en la foto de grupo"
Y existe una app para ello.
En las bodas, sean más o menos multitudinarias, normalmente los novios plantean el enlace como algo íntimo, para sus más allegados. Es normal que a veces la lista de invitados se vaya extendiendo de más según se van acordando de algunas personas, los +1 o ciertos compromisos, pero todo suele quedar dentro de ciertos límites.
Sin embargo, ya hay parejas que se están planteando ir un paso más allá, y abrir esa lista de invitados a desconocidos que paguen una entrada para acudir. Para los novios, supone una vía de ingresos que sufrague los muchos (muchísimos) gastos que supone una boda, e incluso una vía para cubrir asientos que de repente se queden vacíos. Y para los invitados, una fiesta en la que pueden comer rico, conocer gente y bailar.
En Francia ya existe una aplicación que pone en contacto a los contrayentes con esos invitados desconocidos, llamada Invitin. En ella, las parejas tienen la potestad de poder elegir ciertos criterios para los que quieran acudir a su boda, así como establecer el número y el precio de las entradas.
"Más que una simple ayuda financiera, este enfoque promueve la apertura, el intercambio y la experiencia humana, en una era donde las generaciones más jóvenes buscan dar más significado a los eventos que viven y organizan", apunta la startup en su web.
En un reportaje de The Guardian sobre esta nueva modalidad de bodas, una novia resaltó que no lo hacían sólo por el dinero que les iba a aportar la presencia de cinco invitados desconocido. Obviamente, sí servía para costear cosas "como la decoración y el vestido", pero señaló que pensaron que podría ser divertido: "Somos personas extrovertidas y estamos abiertas a compartir".
Una ventaja extra es que en su boda había muchas amigas solteras, así que pensaron que también era una manera de "equilibrar un poco las cosas".
En ese artículo, una mujer que había comprado entrada para una boda junto a su marido llegó a afirmar: "Nos encantaría salir en la foto de grupo, pero no sé cómo funcionará". es un poco raro después de todo".
Katia Lekarski, fundadora de Invitin, contó en Le Figaro que los perfiles de quienes usan la app se moderan bajo un código de conducta "que deberá firmarse y con seguro incluido" y que los invitados deben "portarse bien y no beber demasiado".