Hacer senderismo está de moda y el senderismo japonés por intervalos y el urbano son tendencia

Define la RAE el senderismo como la actividad deportiva que consiste en recorrer a pie sendas o caminos por el campo. Su práctica, además de fortalecer nuestra salud física y mental —tonifica los músculos de piernas, glúteos, abdomen y espalda, mejora el sistema cardiovascular, aumente la resistencia física y disminuye el estrés—, permite el acercamiento al medio natural y al conocimiento del patrimonio y la etnografía.

Que el senderismo vivía un momento de plenitud lo podíamos intuir. Y sí, cada vez son más las personas que aprovechan su tiempo libre para completar largas o cortas caminatas, de más o menos dificultad, como constata que haya más de 90.000.000 de publicaciones en Instagram sobre ello.

El momento que marcó un antes y un después del 'movimiento' senderista fue la pandemia. "Después de ella, muchas personas redescubrieron el placer de caminar al aire libre, conectar con la naturaleza y moverse de forma más consciente. El senderismo ya no es solo para gente muy deportista o de montaña: ahora lo practican todo tipo de personas que buscan una forma de cuidarse, desconectar y explorar el entorno a su ritmo", analiza Claudia Martínez, excursionista experimentada de España y líder de Merrell Hiking Club España, la comunidad que nació para "empoderar, informar e inspirar a las mujeres excursionistas" promovida por la marca americana de calzado outdoor.

Destaca además Martínez que esta actividad se ha hecho especialmente popular entre las mujeres y no solo por los beneficios físicos y mentales, sino también por el componente social y de comunidad. "Hay grupos femeninos de hiking súper activos, como Merrell Hiking Club, donde nos apoyamos, compartimos rutas y experiencias", señala.

A la hora de caminar, también hay tendencias

Destaca la experimentada excursionista que las últimas tendencias en esto del senderismo pasan por la práctica del senderismo japonés por intervalos (japanese interval hiking) y el urbano (urban hiking), las dos tendencias de moda.

La primera es una mezcla entre senderismo y ejercicio por intervalos, inspirada en la cultura japonesa de cuidado físico. "Consiste en caminar a ritmo normal y combinarlo con pequeños tramos de mayor intensidad, ya sea subidas, pasos más rápidos o ejercicios breves. Lo interesante es que no se trata solo de hacer deporte, sino de estar presente y conectar con el momento. Tiene ese enfoque mindful que engancha a quienes buscan moverse, pero también relajarse", explica sobre esta modalidad.

La segunda está destinada a los urbanitas y a aquellos que no tienen posibilidad de salir a la naturaleza a caminar: "Es una forma de hacer senderismo dentro de la ciudad. Se trata de redescubrir parques, escaleras, miradores, callejones… sitios que muchas veces pasan desapercibidos en el día a día". Es la práctica ideal para quienes no pueden salir de la ciudad pero quieren moverse, desconectar y explorar con otros ojos, solos o en grupo. "Es como ser turista en tu propia ciudad", concluye.

Si aún no has probado a calzarte las zapatillas y caminar a buen ritmo unos pocos kilómetros, la experta aconseja comenzar por rutas sencillas, cortas y con poco desnivel, llevando siempre agua, protección solar, ropa cómoda y unas buenas zapatillas. "Pero sobre todo empezar sin prisa, disfrutando del camino y sin exigirse demasiado. El senderismo es justo eso, caminar a tu ritmo", aconseja.