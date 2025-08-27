Los tres electrodomésticos que usamos todos los días y que no sabemos que son un paraíso para las arañas

Por muy limpia y pulida que parezca una cocina, sin restos de grasa y todo recogido, pero quizá esconda una cara mucho menos agradable. Algunos electrodomésticos pueden suponer todo un paraíso para las arañas, como advierten desde Mellebone.

En concreto, la parte trasera o inferior de algunos aparatos de lo más comunes, aseguran, puede favorecer un microclima ideal para algunas especies de estos insectos.

Esto se debe a la combinación de varios factores, como la oscuridad y silencio, la humedad constante y una temperatura estable. Y todo ello lo cumplen la nevera, el lavavajillas o la lavadora.

Explican además que la presencia de arañas puede venir motivada por la de otros insectos que puedan reproducirse en habitaciones húmedas o en las que pueden encontrar pequeños restos de comida y que a su vez son alimento para las arañas.

La presencia de escondites también lo favorece. "Las grietas, hendiduras detrás de muebles o electrodomésticos y los lugares oscuros brindan protección a las arañas y les permiten tejer sus redes", puntualizan.

La buena noticia es que las arañas que puedan residir en nuestra cocina lo más seguro es que sean inofensivas. Para limitarlas, se pueden tomar medidas como hacer una limpieza periódica en los rincones y detrás de los aparatos; controlar la humedad de la estancia o sellar las grietas.