Si tu pareja te odia, hay señales que lo delatan incluso si quiere convencerte de lo contrario

Una pareja joven está sentada en el sofá de su casa con los brazos cruzados, luciendo frustrada y enfadada.

En una relación de pareja no todo es color de rosa. Con el paso del tiempo pueden aparecer el desgaste, los malentendidos y esas famosas “malas rachas” que ponen a prueba la convivencia de ambos hasta el punto de plantearse dejar la relación.

En algunos casos, incluso podemos llegar a pensar que nuestra pareja ya no nos soporta o peor aún, que nos odia. La duda duele e incluso desespera, y aunque a veces las palabras intenten tranquilizarnos, el cuerpo puede estar contando otra historia.

Los altibajos son parte natural de cualquier relación y lo más importante es que haya una comunicación clara entre ambos para solucionar los problemas o roces que puedan surgir. Sin embargo, prestar atención a lo que el cuerpo comunica puede ayudarnos a entender mejor al otro y quizás a descubrir si de verdad hay cariño o si el amor necesita un rescate urgente.

El cuerpo revela lo que las palabras esconden

Aunque alguien elija con cuidado sus palabras, los gestos y posturas suelen delatar lo que realmente siente. De acuerdo con la psicóloga rumana Francesca Tighinea, especializada en lenguaje corporal, las emociones negativas rara vez se ocultan por completo. En un video de su cuenta de TikTok @francescapsychology con casi dos mil likes, explicó algunas señales de alerta que podrían indicar rechazo o desinterés:

Evitar el contacto visual: si no sostiene tu mirada, puede estar evitando una conexión más profunda.

Cruzar los brazos o usar objetos como barrera: el bolso sobre la mesa o las manos entrelazadas frente al pecho funcionan como muros invisibles.

Alejar el cuerpo o girar los pies hacia otro lado: el cuerpo busca inconscientemente la salida de la conversación.

Apretar los labios: un gesto común cuando hay desaprobación, irritación o incomodidad.

No mostrar sonrisas auténticas: las sonrisas forzadas o la falta de expresividad facial reflejan frialdad.

Cómo construir confianza en la relación

La buena noticia es que también existen pequeños gestos que ayudan a reconectar y recuperar la confianza. para construir relaciones de confianza es importante actuar con calma y prestar atención a los pequeños detalles.

Según el medio Divany, algo tan sencillo como decir el nombre de la persona con la que hablamos y utilizarlo durante la conversación puede marcar la diferencia. Este gesto demuestra interés genuino y transmite que estamos realmente concentrados en lo que nos dicen.

Otro hábito útil es no responder de inmediato a los mensajes. Esperar unos segundos antes de contestar hace sentir a la otra persona que hemos reflexionado sobre lo que nos ha dicho, en lugar de dar una respuesta automática.

Por último, pedir pequeños favores también puede ser un buen recurso para estrechar vínculos: aunque al principio suene extraño, mostrar que necesitamos de alguien refuerza la sensación de importancia y cercanía.